نشرة المحليات.. تنفيذ المبادرة الإنسانية «عمر بيت يتيم» بالغربية.. وافتتاح مكتب الشهر العقاري بنادي قضاة بني سويف

يواصل «الدستور» رصد أهم الأحداث المحلية، التي شهدتها الساعات القليلة الماضية، وما تم من فعاليات وأنشطة مختلفة في كافة قرى ومدن ومراكز محافظات الجمهورية، ونرصد في السطور القادمة، الأحداث كاملة على مدار الساعة حتى الآن:

الإسكندرية تستقبل موسم القمح بـ183.5 ألف طن من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، تم توجيه جميع المديريات المسؤولة عن عملية توريد الأقماح إلى اتخاذ كافة التدابير لتوريد الأقماح، حيث يعد القمح من أهم المحاصيل الزراعية التى يهتم عدد كبير من الفلاحين بزراعتها هذا العام، فهو المصدر الرئيسي لرغيف الخبز، وهو المحصول الاستراتيجي الذي يحظى بالأولوية القصوى من الإهتمام والمتابعة لأنه مرتبط برغيف العيش.

رفع 500 حالة إشغال ومصادرة 8520 مضبوطات متنوعة في حملة بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، سلسلة الحملات الهادفة لإزالة الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات داخل الأحياء والمناطق السكنية والأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية.

وكلَّف محافظ أسوان، بضرورة المواجهة الحازمة للقضاء على ظاهرة التسول بالمحافظة وذلك حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، وهو الذي أثمر عن ضبط عدد من المتسولين، واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدني، بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات بمنطقة سوق الخميس ومحيط مول الجيش بنطاق حي غرب لتحقيق السيولة المطلوبة بها، والقضاء على العشوائية حيث شارك في فعاليات الحملة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندي.

جامعة أسيوط: انعقاد اليوم البيئي الثاني تحت عنوان «معًا من أجل بيئة أفضل»

شهدت جامعة أسيوط، انعقاد اليوم البيئي الثاني لكلية التربية للطفولة المبكرة تحت عنوان: "معًا من أجل بيئة أفضل" والذي نظمته الكلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ريهام رفعت المليجي، عميد الكلية وتحت إشراف الدكتورة منال أنور سيد، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا محمد نبيل، منسق اليوم البيئي، وأستاذ مقرر التربية البيئية ووكلاء كلية التربية والتربية للطفولة المبكرة، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالبات بالكلية.

تنفيذ المبادرة الإنسانية «عمر بيت يتيم» في الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تنفيذ المبادرة الإنسانية "عمر بيت يتيم" بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم فى شهر ابريل بدعم من جمعية الأورمان، والتى تستهدف مرضى القلب غير القادرين بقرى ومراكز المحافظة، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية، وإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع أنحاء المحافظة.

وأكدت المديرية، دعمها لهذه المبادرة بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم واستكمالاً لما تقوم به منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وصول وفد وزارة العدل لافتتاح مكتب الشهر العقاري بنادي قضاة بني سويف

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمكتبه منذ قليل وفد وزارة العدل، والذي ضم المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم وبعض قيادات قطاعات الوزارة.

ومن المقرر أن يقوم المحافظ ومساعدا الوزير بافتتاح مكتب الشهر العقاري بنادي قضاة بني سويف ومكتب بمدينة الفشن ، وذلك ضمن خطة وزارة العدل لتطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقارى والتوثيق، وفي إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وتطبيق سياسات الحوكمة.