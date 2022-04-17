الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«العائدون».. كيف فضح المسلسل خطة داعش الإرهابية في المنطقة؟

العائدون
العائدون

جذب مسلسل «العائدون» بطولة الفنان أمير كرارة وعدد كبير من النجوم الانتباه بشكل كبير خلال الحلقات الـ 15 الذين عرضوا حصريا عبر قناة DMC ومنصة WATCH IT الرقمية ضمن أهم الأعمال خلال الموسم الرمضاني الحالي نظرا للقضايا التي يناقشها العمل والتي كشفت معلومات كثيرة للجمهور.

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة

العمل يتناول فكرة تكوين جماعة داعش الإرهابية وحلمهم في دورلة الخلافة وكيف يرمون شباكهم على الشباب العربي في كل البلدان لاستقطابها لإدخالهم مستنقع الدم والإرهاب، ويناقش العمل كيف نجحت الأجهزة الاستخباراتية المصرية في التواجد بين تلك الجماعة وشق صفوفها وانغماس عناصر مصرية لنقل تحركاتهم وإحباط محاولاتهم، كما تمت السيطرة على معنيهم في دول العالم وخاصة شرق أوربوا والذين يعملون معهم مقابل الأموال فقط.

وأشاد الجمهور بالعمل وبالحرفية في السيناريو ورشاقة أسلوبه بالإضافة إلى جرعة التشوق العالية مع الحلقات وجودة التصوير والمونتج والصوت والتي قاد الملحمة الدرامية لهم المخرج الكبير أحمد نادر جلال.

تناولت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15 انتقال علاء يجسد دوره الفنان ميدو عادل إلى داعش بعد توجيه الضابط عمر الذي يقوم بدوره أمير كرارة، عدة نصائح له، قبل انضمامه لتنظيم داعش الإرهابي وتجنيده لصالح الأجهزة الأمنية في مصر، إذ يقول له إنه لا يريد أي معلومات منه في البداية، كما يطلب منه أن يكون حذرًا حتى لا يتم الكشف عن هويته.

أبطال مسلسل العائدون

يشارك في بطولة مسلسل العائدون بجوار الفنان أمير كرارة كلا من ، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر والمسلسل من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب.
 

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