«شاكر» يكشف خطة «الكهرباء» استعدادا لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة؛ لبحث الخطوات والإجراءات المتصلة بالتنظيم داخل مدينة شرم الشيخ السياحية خلال فعاليات المؤتمر، بحضور عدد من المستثمرين في الطاقات المتجددة

وأشار بيان لوزارة الكهرباء، إلى أن الوزير قال إن القيادة السياسية وجهت بإخراج هذا الحدث العالمي الضخم على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في المجالات كافة ومنها النقل الأخضر المستدام والتوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الطاقات المتجددة والتوسع في استخدامات وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة ونقاط الشحن المتفرقة والموزعة على مستوى الجمهورية بصفة عامة وبصفة خاصة في شرم الشيخ والمناطق المحيطة بها، وكذا لتعكس اهتمام مصر وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030”، وخاصة مع إعتبار أن هذا الحدث يمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق، من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها.

ولفت إلى استعداد الوزارة لمنظومة النقل الأخضر المستدام من خلال مد الكابلات الكهربائية المطلوبة للجراجات، وتوفير أحمال الطاقة الكهربائية الكافية لشحن الحافلات بالجراجات والمحطات الرئيسية، والعمل على وجود نقاط شحن كهربائي للحافلات في المحطات الوسطية، وتوفير وحدات الدعم الكهربائي الطارئة لشحن الحافلات في المطار والجراجات والمحطات الرئيسية، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظة والشركات المنتجة فيما يخص الجراجات والمحطات وإعداد وتجهيز المخارج الكهربائية التي تتناسب مع الشحن الكهربي للحافلات.

ونوه بأن مصر ستقدم رسالة مهمة خلال استضافتها للمؤتمر بإطلاق "شرم الشيخ خضراء" من خلال محاور مختلفة ومنها الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة في التنقل داخل المدينة وفعاليات المؤتمر، كأحد مكونات نموذج مصر نحو تطبيق مفهوم النقل المستدام كأحد آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، وتصنيع أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالكهرباء.

ومن جانبه، أشار محافظ جنوب سيناء، إلى التنسيق مع الجهات المعنية والمستثمرين العاملين في مجال الطاقات المتجددة، والتي تضمنت خطة استخدام منظومة وسائل النقل الجماعي الكهربائية (الأتوبيسات والميني باصات والسيارات الكهربائية)، وجهود الدولة لدعم التوسع في إنتاج وتصنيع المركبات الخاصة بها.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستغلال المؤتمر كنواة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة في المدن الخضراء الذكية وطرق وآلية تقديم المنظومة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المتخصص والإجراءات والآليات التي سيتم اتخاذها خلال المؤتمر؛ لتسهيل تنقل الوفود المشاركة عبر وسائل مواصلات كهربائية حديثة صديقة للبيئة، وسبل توحيد الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بملف منظومة وسائل النقل الجماعي الكهربائية.

وقال إن مدينة شرم الشيخ هي أيقونة السلام، فضلا على أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتحويلها لمدينة خضراء بناء على توجيهات القيادة السياسية، وستكون واجهة مشرفة لمصر خلال فعاليات المؤتمر أمام الرأي العام العالمي، وإن المحافظة ستضع جميع إمكانياتها للمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر العالمي.

وعرض المستثمرون خلال المؤتمر، اهتمامهم وتطلعهم للمشاركة الفعالة في تنظيم المؤتمر والاستعداد الكامل لبذل كل المجهودات للتوسع في الطاقة النظيفة، والتوسع في الخلايا الشمسية أعلى أسطح الفنادق والمباني، وإنشاء نقاط شحن السيارات الكهربائية الموزعة في الفنادق ومحطات البنزين.