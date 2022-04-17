الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادثى تصادم بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 8 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادثي تصادم بمحافظة الشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة جامبو بسيارة ربع نقل في طريق "رمسيس – صان الحجر"، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة لتلقي الإسعافات الطبية اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

كما ورد بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارة كارو في طريق "أبو الأخضر – العصلوجي"، أمام سوق الثلاثاء في مركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

حادثي تصادم محافظة الشرقية مدير أمن الشرقية ريق رمسيس – صان الحجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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