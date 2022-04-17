ضبط 114 حالة إشغال.. أحياء الإسكندرية تكثف حملاتها الرقابية للتأكد من الالتزام بالأسعار

كثفت أحياء الإسكندرية حملاتها الرقابية على الأسواق لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المقررة، والتأكد من تحقيق الانضباط والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمراقبة الأسواق، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والتنفيذيين بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة للتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة، والتصدي لأي مخالفات.

وشن حي وسط برئاسة عزة سعد، حملة مسائية مكبرة استهدفت شوارع مسجد الحضري، لؤلؤة الطائي، شامبليون، كلية الطب، شيديا، عمر لطفي، شارع محسن، طريق الجيش، مسجد سلطان، الشاب الظريف، القبة، طريق الكورنيش ( الممشا)، سعد زغلول، وشارع العطارين وسوق الفراخ، وأسفرت الحملة عن رفع 22 حالة إشغال متنوع.

كما شن الحي حملة صباحية مكبرة جابت شوارع الزهور، محور المحمودية الجواهر ، عمر لطفي ، لاجيتيه، سوق شيديا، سعد زغلول، الرصافة، عرفان، الأندلس ،ومحرم بك. وأسفرت عن رفع 40 حالة إشغال متنوع.

وقادت الدكتورة رباب مدني رئيس حي الجمرك حملة مكبرة لمتابعة وضبط الأسواق وكذلك متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، واستهدفت الحملة شارع إسماعيل صبري ، وكالة الليمون ، وشارع الجزائر، وأسفرت عن غلق وتشميع منشأة ، والعمل على توسعة الطريق أمام المارة ، وإزالة 20 حالة إشغال.

كما أسفرت عن تحرير 32 محضر متنوع طبقاً للمخالفات المختلفة ، وإعدام 50 كيلو دواجن مجهولة المصدر، وقام التفتيش الصيدلي بالمرور على 6 صيدليات وتم غلق إداري لصيدليتين لعدم وجود مدير مسؤول أو ما ينوب عنه ، كما تم تحصيل مبلغ 1000 جنيه غرامة فورية.

وفي سياق متصل قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، حملة مفاجئة بمنطقة غيط العنب للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة وعدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال.

وفي حي منتزه ثان، شن المختصون بالحي حملة مكبرة جابت شوارع الحى للتأكد من توافر كافة السلع، في المجمعات والمنافذ بأسعار مناسبة والتواصل المباشر مع المواطنين.

وشن حي المنتزه أول، حملة مفاجئة بشوارع الحى للتفتيش على المحال والأسواق ومنافذ البيع والتأكد من عدم وجود أي معوقات تعوق حركة البيع والشراء، والتأكد من توفير السلع بأسعار مناسبة.

وفي حي العجمي، تم حملة مكبرة على المحلات والمنافذ والأسواق بنطاق شارع إسكندرية مطروح لمراقبة الأسعار والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة، وردع المخالفين.

بينما شن مركز ومدينة برج العرب، حملة مكبرة جابت نطاق الحي لضبط أي مخالفات تتعلق ببيع السلع للمواطنين والتأكد من توافر كافة السلع للمواطنين، وشن حي شرق حملة مكبرة لمتابعة الأسواق والمنافذ والمحلات بنطاق الحي للتأكد من صلاحية السلع وتوافرها ومناسبة سعرها.

وفي حي العامرية، تم تنفيذ حملة مكبرة لتفقد المحال ومنافذ البيع والأسواق وتحت كوبري العامرية وذلك للتأكد من التزام البائعين بالأسعار المحددة وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية .

وشن حي العامرية ثان حملة مكبرة للمرور على الأسواق والمحال للتأكد من جودة المنتجات و السلع وتوافرها بأسعار مناسبة وقد أسفرت الحملة عن تحرير 30 محضرا.