الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التخطيط اليوم: إطلاق مبادرة لتطوير التجمعات الحضرية بمحافظات حياة كريمة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

شهد حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأحد، عدد من الأحداث المهمة، حيث أطلقت الوزارة مبادرة تطوير التجمعات الحضرية وتستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وأكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة «تطوير التجمعات الحضرية» تأتي بهدف تحقيق التكامل بين الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في الريف والحضر؛ بما يعزز الشعور بالرضا المجتمعي، والاتساق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ بما يساهم في سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

https://www.dostor.org/4060776

مارس 2022.. إصدار جديد من كتيب «مصر في أرقام»

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم، النسـخة السنوية من كتيب "مـصر في أرقـام"، حيث يشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الدّيموجرافية التي تغطي إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصاءات الاجتماعية التى تغطي إحصاءات التعليم قبل الجامعي أعداد (المدارس، الفصول، تلاميذ)، التعليم الجامعي (مقيدون، خريجون)، المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمي وبراءات الاختراع الأسـرة والمستشفيات، العلاج على نفقة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصـاءات الاقتصادية التي تغطي إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلي، ميزان المدفوعات، الدين الداخلي و الخارجي والإنتاج الزراعي ونسبة الاكتفاء الذاتي والإنتاج الصناعي وإحصاءات النقل والاتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة. 

https://www.dostor.org/4060711

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة التسوية لـ503 موظفين بالبريد

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من دراسة  إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف إعلاميا بـ " التسوية لـ503 موظفين بالهيئة القومية للبريد، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

https://www.dostor.org/4060780

حصاد وازرة التخطيط تطوير التجمعات الحضرية حياة كريمه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

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