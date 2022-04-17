الاتحاد الأوروبى يمنح 50 مليون يورو إضافية مساعدات إنسانية لأوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي عن منح 50 مليون يورو إضافية كتمويل للمساعدات الإنسانية لدعم المدنيين في أوكرانيا بعد الحملة العسكرية الروسية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد - "أن التمويل الجديد سيكون من أجل التعامل مع الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، من خلال تقديم خدمات طبية طارئة، ودخول مياه شرب آمنة، وتوفير مأوى وحماية ومساعدات مالية".. مشيرًا إلى أنه بذلك يصل إجمالي تمويل المساعدات الإنسانية من التكتل للتعامل مع تأثير العملية العسكرية الروسية إلى 143 مليون يورو.

في سياق متصل، قال المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش "مع تنقل ملايين الأشخاص أو أنهم عالقون بمناطق الحرب النشطة، فإن الاحتياجات في أوكرانيا هائلة بالفعل".. مضيفًا "في ظل المساعدات الإضافية البالغة 50 مليون يورو، فإن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل على إتاحة التمويل الإنساني بسرعة لشركائه من أجل تكثيف إضافي للمساعدات".

وتابع قائلًا "ذلك سيساعد الأشخاص بالمناطق الصعب الوصول إليها والمنقطعين عن الوصول إلى الرعاية الصحية والماء والكهرباء وهؤلاء الذين أجبروا على الفرار وترك كل شيء وراءهم".