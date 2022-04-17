الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد: لا زيادة في تعريفة الركوب وتشديد الرقابة على مواقف السيارات

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انتظام سير العمل داخل جميع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك بالتزامن مع قرار رفع أسعار المواد البترولية.

وكلّف المحافظ مسؤولي المواقف وإدارة المرور بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أبريل / يونيه 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، كالآتي: 7.50 جنيه للتر (بنزين 80)، و8.75 جنيه للتر (البنزين 92)، و9.75 جنيه للتر (بنزين 95)، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه، ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

محافظ الوادي الجديد انتظام سير العمل داخل جميع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة تعريفه الركوب النقل الجماعي والسرفيس المواد البترولية

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وائل لطفي

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