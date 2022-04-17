حبس 28 عاطلا ضبطوا بمخدرات وسلاح في حملة أمنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بحبس 28 عاطلا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها على المعمل الجنائي لفحصها.

و تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 28 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بحوزتهم (5 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار بالإضافة إلى 460 جرام من مخدر الهيروين، و325 جرام من مخدر الحشيش، 125 جرام من مخدر البودر، و65 جرام من مخدر الشادو، و250 جرام من مخدر الاستروكس و30 جرام من مخدر البانج و15 جرام من مخدر الأيس و375 قرص مخدر).

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع وظروفها وملابساتها.