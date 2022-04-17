الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الرئاسة الفلسطينية ترفض مخطط بينيت.. وتدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

الأقصى
الأقصى

أعرب نبيل أبوردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، عن الرفض التام لتصريحات نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، حول أحقية أي شخص الدخول للمسجد الأقصى والصلاة.

وقال أبوردينة إن تصريحات بينيت محاولة لتشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

شد الرحال إلى المسجد الأقصى 

وحث أبوردينة أبناء الشعب الفلسطيني على شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، محذرًا من خطورة ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى اليوم، حيث أغلقت أبواب المسجد أمام المصلين في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات المسجد.

وأكد أن الفلسطينيين لن يقبلوا مخطط التقسيم الزماني والمكاني، وإن المسجد، كما قررت الشرعية الدولية بما فيها القرارات الأخيرة لليونسكو، هو مسجد للمسلمين.

وشدد أبوردينة على أن ما جرى في المسجد الأقصى هو تصعيد خطير تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها تداعياته.

وطالب الإدارة الأمريكية بالخروج عن صمتها ووقف هذا العدوان الذي سيشعل المنطقة بأسرها، كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين كخطوة أولى نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على الفلسطينيين داخل باحاته. 

المسجد الأقصى تقسيم إسرائيل فلسطين القدس رئيس الوزراء الاسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني

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وائل لطفي

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