الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 3046 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكترونى

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية 3046 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

1- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

2- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

3ـ يكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها «الحارة المرورية» مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

4- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا.

5ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

6- يسهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، ومركبات المناطق الحرة.

الأجهزة الأمنية الملصق الالكتروني مزايا الملصق

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وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

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