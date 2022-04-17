الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«معلومات الوزراء» يستعرض إجراءات مواجهة قناة السويس لـ«التغير المناخي»

قناة السويس
قناة السويس

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجرافًا جديدًا، يرصد خلاله الجهود الأخيرة لهيئة قناة السويس نحو التحول لقناة خضراء تطبق معايير الاستدامة البيئية ومواجهة تغير المناخ.

ويجري من خلال؛ تشغيل محطات الإرشاد الـ١٦ بالطاقة المتجددة وتشغيل بعض مرافق الهيئة وأعمدة الإنارة بها بالطاقة الشمسية وتحويل البحرية الخاصة بالهيئة للعمل بالغاز الطبيعي، وتشجيع عملاء القناة على استخدام وقود صديق للبيئة، فضلًا عن دراسة تقديم حوافز للسفن التي تستخدم الغاز الطبيعي المسال وتطبق معايير السلامة البيئية.

 

قناة السويس
قناة السويس
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء إنفوجرافيك جديد ا يرصد الجهود الأخيرة هيئة قناة السويس التحول لقناة خضراء

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