«معلومات الوزراء» يستعرض إجراءات مواجهة قناة السويس لـ«التغير المناخي»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجرافًا جديدًا، يرصد خلاله الجهود الأخيرة لهيئة قناة السويس نحو التحول لقناة خضراء تطبق معايير الاستدامة البيئية ومواجهة تغير المناخ.

ويجري من خلال؛ تشغيل محطات الإرشاد الـ١٦ بالطاقة المتجددة وتشغيل بعض مرافق الهيئة وأعمدة الإنارة بها بالطاقة الشمسية وتحويل البحرية الخاصة بالهيئة للعمل بالغاز الطبيعي، وتشجيع عملاء القناة على استخدام وقود صديق للبيئة، فضلًا عن دراسة تقديم حوافز للسفن التي تستخدم الغاز الطبيعي المسال وتطبق معايير السلامة البيئية.