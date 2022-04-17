استعدادات على قدم وساق لـ«مؤتمر المناخ».. والحكومة: ليس لدينا رفاهية الوقت

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا، اليوم الأحد، بمقر التنمية المحلية، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة من قيادات الوزارتين، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ .

وزيرا التنمية والبيئة ومحافظ جنوب سيناء

وأشار بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، إلى أنه جرى مدار جلستين استعراض العرض الفني المقدم من شركة كيرسرفيس العاملة في مجال المخلفات الصلبة فى بعض المدن، وكذا العرض الفني المقدم من تحالف (شركة جرين بلانت مع شركة بيئة وشركة زهرة سيناء)، وذلك للعمل في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة خضراء مستدامة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير للمخلفات.

ومن جانبه، قال “شعراوي”، إن الدولة ليس لديها رفاهية فى الوقت ونسعى بصورة سرعة لاختيار أفضل العروض الفنية المقدمة، والتي تضمن وجود منظومة مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط لا تقل عن المدن العالمية في هذا المجال.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الحدث العالمي المهم والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء أعضاء اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر، في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف التغيرات المناخية وحماية البيئة والخروج في هذا الحدث بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر دوليًا.

وزيرا التنمية والبيئة ومحافظ جنوب سيناء

وأشار إلى ضرورة أن توفر العروض المقدمة بعض الاستثمارات السريعة فى منظومة المخلفات بالمحافظة خاصة فيما يخص مصنع تدوير ومعالجة المخلفات لإضافة بعض الخطوط الجديدة، لافتًا إلى أن محافظة جنوب سيناء تسلمت مؤخراً المدفن الصحي الآمن بشرم الشيخ، بتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليون جنيه، وتشهد عددًا من مشروعات البنية التحتية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة من الوزارة للمحافظة حوالي 103 مليون جنيه.

وشدد على أهمية أن يوضع فى الاعتبار المجتمع المحلي وأبناء المحافظة من العاملين في هذا المجال للعمل فى المنظومة الجديدة، فيما يخص العروض الفنية المقدمة.

وزيرا التنمية والبيئة ومحافظ جنوب سيناء

ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة على أهمية أختيار الشركة التي ستقوم بأعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع بعناية؛ نظرًا لكون مدينة شرم الشيخ مدينة مميزة تتطلب تقديم خدمة متميزة تتناسب مع طبيعة المدينة السياحية ، على يتم أختيار الشركة والبدء فى الأعمال بداية من شهر يونيو القادم استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، وذلك لتلافي أي مشكلات قد تظهر في هذه الفترة.

وأوضحت أنه لا بد للشركات تقديم خطة تشغيل واضحة محددة وشاملة لكافة البنود التي تم الاتفاق عليها على أن تكون محددة بالتوقيتات، وخطة الانتشار في 7 أحياء بمدينة شرم الشيخ، ولا بد للشركة التي سيقع عليها الاختيار بالبدء بشكل عاجل قبل انطلاق المؤتمر بوقت كاف، مشيرةً إلى ضرورة أن توضح كل شركة خطة عملها من جمع ونقل مخلفات من الأحياء والمساكن والفنادق، وتنظيف شوارع و شواطئ وحدائق وجمع المخلفات الزراعية من الحدائق والفنادق.

وأشارت الوزيرة إلى جاهزية البنية التحتية التى ستقدمها الدولة للشركة التى ستقوم بالعمل بمدينة شرم الشيخ ، حيث سيتم تسليم الشركة مدفن صحي للمخلفات على أعلى مستوى، على أن تقوم الشركة بالعمل على تأهيل المنطقة حول المدفن بالكامل، كما سيتم تسليم محطة معالجة وإعاده تدوير مخلفات تستقبل حوالي 140 طن يوميا على أن تقوم الشركة بتأهيل وإنشاء خطوط جديدة لاستيعاب كافة كمية المخلفات المتولدة من المدينة، بالإضافة إلى أن تقدم الشركة خطة تشغيل مبدئية، وخطة ميدانية مكثفة لشهري أكتوبر ونوفمبر، مع تحديد أماكن مبيت عمال منظومة العمل، مؤكدةً على ضرورة مراعاة الشركة تشغيل البدو ودمجهم داخل هذه المنظومة.

وزيرا التنمية والبيئة ومحافظ جنوب سيناء

وأشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أن المحافظة ستقدم كل الدعم والتعاون الكامل مع الشركة أو التحالف الذي سيتم اختياره للعمل فى المنظومة من جانب الدولة ووضع كافة الإمكانيات للمساهمة فى إنجاح المؤتمر، مشيرًا إلى ما يهمنا هو ضمان النجاح الكامل للمنظومة وخروج المحافظة بصورة تليق باسم مصر عند استضافة مؤتمر المناخ، وأن تكون شرم الشيخ واجهة مشرفة لمصر أمام الرأي العام العالمي.

وجرى في نهاية الاجتماع، الاتفاق على عقد جلستين جديدتين مع شركة كيرسرفيس و تحالف (شركة جرين بلانت مع شركة بيئة وشركة زهرة سيناء)، نهاية الأسبوع الجاري، لاستكمال متابعة العروض الفنية المقدمة والرد على بعض الاستفسارات التى طلبتها الوزارتين والمحافظة خلال الاجتماع.