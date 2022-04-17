الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

المستوطنون يتدفقون على المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

تدفق عدد كبير من المستوطنين اليهود، في 3 أفواج، على المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وذلك خلال عيد الفصح، وتزامن ذلك مع اعتداء مقدسيين على حافلات بجوار المسجد الأقصى، ودعوات في محافظة جنين لشد الرحال إلى المسجد.

وتم الاقتحام تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل بمناسبة عيد الفصح "اليهودي".

وقال شهود عيان من الموجودين داخل المسجد إن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد بكميات كبيرة، وهو ما أظهره تصوير فيديو تم تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف الشهود أنه تم الاعتداء على معتكفين في باحات المسجد واعتقال أربعة من المصلى القبلي، وسط إطلاق مكثف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع للمرة الثانية بعد اقتحامه فجر يوم الجمعة الماضي وتسبب ذلك في ردود فعل وإدانات فلسطينية وعربية ودولية واسعة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت على نساء بالقرب من قبة الصخرة.

وانطلقت مسيرتان في مدينة "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية صباحًا، احتجاجًا على اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد.. وشارك في المسيرتين عشرات الشبان الذين رددوا الهتافات الغاضبة ضد الاقتحامات المتكررة والتي أسفرت عن إصابة واعتقال عشرات المقدسيين؛ وطالبت المسيرتان بشد الرحال إلى الأقصى وحمايته والمرابطة فيه.

واعتدى شباب مقدسيون بالحجارة على حافلتين إسرائيليتين بجوار أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وتتزايد الضغوط في الأوساط العربية على مازن غنايم، عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة، لترك الائتلاف الحاكم، الذي فقد أغلبيته الضئيلة بالفعل في وقت سابق هذا الشهر، وأصبح غير قادر على تمرير أي قوانين في الكنيست إلا بالاتفاق مع أطراف تملي شروطها في المعارضة، وذلك عندما يعود الكنيست من عطلة الربيع في الـ 8 من شهر "مايو" المقبل.

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وائل لطفي

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