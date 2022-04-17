الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طرق تنسيق الأزياء مع حقائب الظهر موضة ربيع وصيف 2022

جريدة الدستور

أصبحت حقيبة الظهر من الأشياء الهامة في خزينة كل فتاة، و يمكنك إضافة هذه الحقيبة إلى المظهر الرياضي أو مظهرك أثناء السفر، لكن ماذا عن حقائب الربيع والصيف غير الرسمية أو الأنيقة أو الرياضية الأنيقة، لذلك كل ما تحتاجه هو اختيار نوع ولونك المفضل لعنصرك الجديد.

ونستعرض في السطور التالية، وفقًا لموقع styleoholic طرق تنسيق الأزياء مع حقائب الظهر موضة صيف 2022.

مع جاكيت بيج و جينز ضيق

◘ حقائب الظهر مع جاكيت بيج وجينز ضيق.

مع قميص رمادي ، بنطال أسود ضيق وسترة جلدية سوداء

حقائب الظهر مع قميص رمادي، بنطال أسود ضيق وسترة جلدية سوداء.

مع قميص من النوع الثقيل رمادي ، وسراويل رمادية ، ونظارات شمسية وحذاء الكاحل المسطح باللون الوردي الباهت

حقائب الظهر مع قميص من النوع الثقيل رمادي، سراويل رمادية، نظارات شمسية وحذاء الكاحل المسطح باللون الوردي الباهت.

مع بنطال جينز أزرق فاتح ، معطف ميدي بني فاتح ، وبغال أبيض مسطح

حقائب الظهر مع بنطال جينز أزرق فاتح، معطف ميدي بني فاتح، وبغال أبيض مسطح.

 

مع قميص أبيض وزهري شاحب مخطط بأزرار من أسفل ، بنطلون جينز وحزام أسود وحذاء مسطح من الجلد برباط أسود

حقائب الظهر مع قميص أبيض وزهري شاحب مخطط بأزرار من أسفل، بنطلون جينز وحزام أسود وحذاء مسطح من الجلد برباط أسود.

مع قميص أبيض من أسفل ، ونظارات شمسية ، وبنطلون جينز أبيض ، وحذاء منقط باللونين الأسود والأبيض

حقائب الظهر مع قميص أبيض من أسفل ونظارات شمسية وبنطلون جينز أبيض، وحذاء منقط باللونين الأسود والأبيض.

مع قميص أبيض ملائم ، بنطلون رياضي وردي باهت ، حذاء أبيض مسطح وسترة طويلة وردية شاحبة

حقائب الظهر مع قميص أبيض ملائم، بنطلون رياضي وردي باهت، حذاء أبيض مسطح وسترة طويلة وردية شاحبة.

مع قميص أبيض طويل فضفاض ، وبنطلون جينز ضيق قصير وأحذية مسطحة بأربطة بيضاء

حقائب الظهر مع قميص أبيض طويل فضفاض وبنطلون جينز ضيق قصير وأحذية مسطحة بأربطة بيضاء.

مع قميص أبيض فضفاض وشورت أخضر زيتوني وحذاء أبيض مسطح

حقائب الظهر مع قميص أبيض فضفاض وشورت أخضر زيتوني وحذاء أبيض مسطح.

مع تي شيرت أبيض ، معطف واق من المطر باللون البيج ، نظارة شمسية وسروال أسود

حقائب الظهر مع تي شيرت أبيض، معطف واق من المطر باللون البيج، نظارة شمسية وسروال أسود.

مع تي شيرت أبيض ، ونظارات شمسية كبيرة الحجم ، وسترة مربعة ، وبنطلون كاروهات ، وحذاء بيج

حقائب الظهر مع تي شيرت أبيض ونظارات شمسية كبيرة الحجم وسترة مربعة وبنطلون كاروهات وحذاء بيج.

مع نظارة شمسية بإطار وردي شاحب ، فستان أرجواني مكشكش ميدي ومعطف ميدي بني

حقائب الظهر مع نظارة شمسية بإطار وردي شاحب، فستان أرجواني مكشكش ميدي ومعطف ميدي بني.

مع بلوزة وردية شاحبة ، وتنورة صغيرة وردية شاحبة وكعب عالٍ أرجواني مخملي

حقائب الظهر مع بلوزة وردية شاحبة وتنورة صغيرة وردية شاحبة وكعب عالٍ أرجواني مخملي.

مع فستان قصير ملون بطبعة زهور

حقائب الظهر مع فستان قصير ملون بطبعة زهور.

مع تي شيرت أبيض ، وتنورة ماكسي مخططة ، وصندل من الجلد البني بكعب منخفض وسترة من الدنيم

حقائب الظهر مع تي شيرت أبيض وتنورة ماكسي مخططة وصندل من الجلد البني بكعب منخفض وسترة من الدنيم.

مع توب وردي شاحب ، معطف واق من المطر ميدي أخضر زيتوني ، تنورة بطول الركبة دانتيل أرجواني وأرجواني ، قبعة أرجوانية واسعة الحواف وصندل بكعب عالٍ أرجواني

حقائب الظهر حقائب الظهر مع توب وردي شاحب، معطف واق من المطر ميدي أخضر زيتوني تنورة بطول الركبة دانتيل أرجواني وأرجواني، قبعة أرجوانية واسعة الحواف وصندل بكعب عالٍ أرجواني.

مع فستان ماكسي مخطط باللونين الأزرق الداكن والأبيض وبأكمام قصيرة ونظارات شمسية وسترة من الجينز وصندل مسطح من الجلد الأبيض

حقائب الظهر مع فستان ماكسي مخطط باللونين الأزرق الداكن والأبيض وبأكمام قصيرة ونظارات شمسية وسترة من الجينز وصندل مسطح من الجلد الأبيض.

مع فستان بطول الركبة بدون أكمام وحزام فضي وصندل أبيض بحزام الكاحل

حقائب الظهرمع فستان بطول الركبة بدون أكمام وحزام فضي وصندل أبيض بحزام الكاحل.

حقيبة الظهر حقائب الربيع والصيف الرياضية الأنيقة موضة صيف 2022 تنسيق الأزياء

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