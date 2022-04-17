الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات: مخزن السجائر المحترق بجوار فيلا عادل إمام «غير مرخص»

الحريق
الحريق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول حريق مخزن سجائر بجوار فيلا الفنان عادل إمام، على طريق المنصورية.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة وتبين أن المخزن بدون ترخيص، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق، وباشرت التحقيقات مع مالك المخزن.

كانت البداية بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن سجائر بمدخل الكيلو 26 بطريق المنصورية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وبالفحص تبين نشوب حريق بمخلفات وأعقاب سجائر وكرتون، وتحفظت القوات على مالك المخزن بعد تبين عدم وجود تراخيص خاصة بالمخزن وجرى اقتياده إلى ديوان المركز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة الجيزة حريق مخزن سجائر حريق فيلا الفنان عادل إمام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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