الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الكورى الجنوبى: بيونج يانج أطلقت قذيفتين نحو البحر الشرقى

الجيش الكوري الجنوبي
الجيش الكوري الجنوبي

ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن بيونج يانج أطلقت قذيفتين في منطقة هامهيونغ نحو البحر الشرقي.

وأوضحت الهيئة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - "أن القذيفتين قطعتا حوالي 110 كيلومترات على ارتفاع 25 كيلومترًا تقريبًا بسرعة قصوى تصل إلى أقل من 4 ماخ".

وأكدت أن السلطات الاستخبارية الكورية الجنوبية والأمريكية تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية الخاصة بعملية الإطلاق الإضافية، مع الاستعداد والحفاظ على موقف دفاعي قوي.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت سابق اليوم إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون شهد إطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة، والتجربة تمت بنجاح، موضحة أن نظام الأسلحة الجديدة له أهمية كبيرة في تحسين قوة النيران لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير وتعزيز الكفاءة في تشغيل الأسلحة النووية.

هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية بيونج يانج صاروخ بيونج يانج منطقة هامهيونغ وكالة الأنباء الكورية الجنوبية

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