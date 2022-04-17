كوريا الجنوبية تسجل 93 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، 93 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 16 مليونا و305 آلاف و752 إصابة.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية مها، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية 203 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 21 ألفا و92 حالة.

واعتبارا من غد الاثنين، سيتم إلغاء جميع قيود مكافحة كورونا باستثناء الالتزام بارتداء كمامة الوجه، مع ظهور علامات على تباطؤ حالات الإصابة، بما في ذلك القيود التي تمنع ارتياد المطاعم والمقاهي وغيرها بعد منتصف الليل، وإلغاء الحد الأقصى المفروض على حجم التجمعات الخاصة.

وحتى منتصف ليل أمس السبت، تلقى ما مجموعه 44.52 مليون شخص، أو 86.8% من السكان الجرعات الأساسية للقاحات، بينما حصل 33 مليون شخص، أو 64.3%، على جرعات معززة.