الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في الفلبين لـ172 قتيلا

الانهيارات الأرضية
الانهيارات الأرضية في الفلبين

 قالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية في الفلبين اليوم الأحد إن عدد قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أول عاصفة تضرب الفلبين هذا العام ارتفع إلى 172 شخصا فيما لا يزال 110 أشخاص في عداد المفقودين.

ومن بين القتلى هناك 156 شخصا في إقليم ليتي على بعد حوالي 600 كيلومتر جنوب-شرقي مانيلا، حيث ألحقت الانهيارات الأرضية الدمار بالمجتمعات المحلية في مدينة بايباي وبلدة أبويوج.

وذكرت الوكالة أنه لا يزال 104 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين في المنطقتين.

وأضافت أنه في باقي المناطق المتضررة، قتل 16 شخصا معظمهم بسبب الفيضانات التي تسببت بها العاصفة الاستوائية ميجي، والتي وصلت إلى البلاد في 10 أبريل الجاري.

وتضرر من العاصفة أكثر من 2 مليون شخص في 30 إقليما، وأجبرت العاصفة أكثر من 207 آلاف و 500 شخص على الفرار من منازلهم والبقاء في مراكز إيواء.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن العاصفة ألحقت أضرارا بمحاصيل ومنازل وبنية تحتية عامة تقدر قيمتها بنحو 257 مليون بيزو (5 ملايين دولار).

وقال مارك تيمبال، المتحدث باسم الوكالة، إن جهود البحث عن المفقودين مازالت مستمرة رغم المخاوف بشأن سلامة المنقذين في مناطق الانهيارات الأرضية.

وقال لمحطة راديو "دي زد بي بي" في مانيلا "إلى الآن لم توقف فرق البحث والإنقاذ عملياتها"، مضيفا"أنه تم نشر أكثر من 300 من أفراد البحث والإنقاذ لمساعدة الضحايا".

ويضرب أرخبيل الفلبين ما معدله 20 إعصارا استوائيا كل عام. 

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وائل لطفي

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