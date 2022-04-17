مع ارتفاع الحرارة.. أسباب الجفاف عند الأطفال وطرق العلاج

بدأت درجات الحرارة في الارتفاع، والتي سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حسب هيئة الأرصاد الجوية، لذلك يجب توخي الحظر مع الأطفال لعدم تعرضهم للجفاف.

والجفاف هو حالة تنتج عن فقد المياه بالجسم وهي مشكلة شائعة لدى الأطفال، ونستعرض في السطور التالية، أبرز أسباب وأعراض الجفاف عند الأطفال وطرق العلاج، وفقًا لموقع "hindustantimes".

أسباب الجفاف عند الأطفال

أوضح الدكتور BK Vishwanath Bhat، طبيب الأطفال والعضو المنتدب في مستشفى Radhakrishna متعدد التخصصات في بنغالورو، أن "الجفاف يعني فقدان السوائل بشكل غير طبيعي من النظام، ووهو ناتج عن القيء والبراز الرخو والتعرق المفرط، ويتدرج الجفاف إلى خفيف ومتوسط ​​وحاد.

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من الجفاف حيث يكون مستوى الصوديوم منخفض التوتر (بشكل أساسي فقدان الشوارد)، مفرط التوتر (بشكل أساسي فقدان الماء) ومتساوي التوتر (فقدان متساوٍ للماء والكهارل)".

- عندما تكون مدخلات السوائل التي نستقبلها أقل من المخرجات، يكون هناك عدم توازن بين ما يدخل وما يخرج من جسمك، إنه شائع جدًا في الصيف بسبب القيء والإسهال، وعندما يصاب الأطفال بعدوى فيروسية، نسميها التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، وهي عدوى تصيب البطن والأمعاء، وفي كل مرة يتقيأون أو يصابون بالإسهال، يفقدون السوائل إلى جانب الشوارد مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد والبيكربونات وأملاح مهمة أخرى في الجسم.

أعراض الجفاف عند الأطفال

ومن أشهر علامات الجفاف لدي الأطفال هو العطش، جفاف الفم واللسان، لا دموع عند البكاء، لا حفاضات مبللة لأكثر من ساعتين، فقدان انتفاخ الجلد، بقعة ناعمة في أعلى الجمجمة، الخمول أو التهيج، والعلامات في حالة الجفاف الشديد قد يبدأ المرء بفقدان وعيه في الصيف هو وقت التهاب المعدة والأمعاء والحمى هي أيضًا جزء من الأعراض جنبًا إلى جنب مع القيء والحركة الرخوة.

علاج جفاف الأطفال

- يتم علاج الجفاف الخفيف في المنزل باستخدام أملاح الإماهة الفموية، إذا كان الطفل لا يتسامح مع الأعلاف الفموية، فقد يحتاج إلى دخول السوائل عن طريق الوريد.

- يحتاج الجفاف الشديد إلى السوائل الوريدية، البروبيوتيك ومكملات الزنك لها دور ضئيل في علاج الجفاف.

- يتم إعطاء المضادات الحيوية في حالات العدوى البكتيرية من خلال شرب الكثير من السوائل يمكننا منع الجفاف في أشهر الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة.

- عندما يقل شرب الرضيع أو الطفل أو يأكل أقل، فإن الخطوة الأولى هي التأكد من أن الطفل يشرب سوائل كافية.

- يمكن أن يكون الماء خيارًا أوليًا جيدًا ولكن من الأفضل تضمين شيء فيه السكر والملح امزج عبوة واحدة من أملاح الإماهة الفموية مع لتر واحد من الماء واستمر في إعطائها كما هو مطلوب.

العلامات التحذيرية

- عندما يكون الطفل خاملًا بشكل مفرط أو متعبًا أو عصبيًا بشكل مفرط.

- عدم خروج الطفل للبول لمدة 17-18 ساعة.

- عندما يكون هناك قيء وإسهال مستمرين، فمن الأفضل أن يتم تحليلها من قبل فريق طب الأطفال.