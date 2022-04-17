«آراب نيوز» تبرز جهود مصر لتأمين وارداتها من القمح كسلعة استراتيجية

أبرزت صحيفة "آراب نيوز" اعتماد مصر دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وذلك بعد قيام وفد زراعي مصري مؤخراً بإتمام زيارات ميدانية للحقول ومخازن الحبوب بأقاليم مختلفة بالهند للإطلاع على نظم الصحة النباتية الهندية، والتفتيش والرقابة على صادرات الحبوب وتعزيز التعاون بين الجانبين.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية، وتنويع مصادر استيراده وعدم الاعتماد على دولة واحدة في توريد القمح، في ظل ما تواجهه مصر من تحديات نتيجة للأزمة التي تواجه أسواق القمح العالمية، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى موافقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على سفر وفد فني من الوزارة إلى الهند لاستكمال الدراسات الفنية، التي يجريها الحجر الزراعي، وبحث إمكانية استيراد الأقماح من الهند، وذلك في ظل التوجه الحكومي لتأمين إمدادات المحصول الاستراتيجي وتنويع مناشئ استيراده.

وتابعت أن الوفد الزراعي المصري قام بوضع الاشتراطات الفنية الخاصة بمعايير الصحة النباتية واللازمة لاستيراد القمح من الهند، كما بحث الوفد المصري مع مسؤولي وزارة الزراعة الهندية وممثلي الحجر الزراعي الهندي إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين، بما فيها تسهيل انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى الهند.

وقام الوفد الزراعي مصرى بجولة في مناطق بالهند مثل مادهيا براديش والبنجاب ومهاراشترا للتأكد من جودة حبوب القمح والتخزين ومعايير التصدير الأخرى.

وتكثف الهند جهودها لتصدير شحنات القمح من مخزوناتها المحلية الهائلة، وسط نقص عالمي أشعلته الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان وزير التجارة الهندي شري بيوش جويال أكد على حسابه بموقع تويتر أن الهند مستعدة لبدء تصدير القمح إلى مصر بعد انقطاع إمدادات الحبوب من مصادر أخرى، مشيراً إلى بيان مصر بشأن الموافقة على الهند كدولة منشأ لواردات القمح.