الأزمة الأوكرانية تنال من شعبية المستشار الألمانى شولتس

أظهر استطلاع أجراه معهد أبحاث الرأي العام "إنسا" لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" تراجع شعبية المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مستوى قياسي، إذ أن ما يقرب من نصف الألمان غير راضين عنه.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن 49٪ من المستطلَعين غير راضين على عمل المستشار الذي يترأس الحكومة الألمانية منذ ديسمبر 2021، في حين أن 38٪ راضون عليه.

ويرى الخبراء أن الألمان غاضبون بسبب نصيحة شولتس للمواطنين بالاقتصاد في استخدام الطاقة "لمحاربة روسيا".

ما أظهر الاستطلاع، الذي شمل 1002 شخص، أن أكثر من نصف المستجيبين غير راضين أيضا عن عمل الحكومة الفيدرالية، عند 55% مقابل 35% راضون.

وأظهر استطلاع آخر أن تصنيف الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) هو 25% ، في حين أن تصنيف كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU / CSU) هو 26%. وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 14 أبريل ، وشارك فيه 1402 من المواطنين. والخطأ الإحصائي لا يتجاوز 2.8 نقطة مئوية.