الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأزمة الأوكرانية تنال من شعبية المستشار الألمانى شولتس

شولتس
شولتس

أظهر استطلاع أجراه معهد أبحاث الرأي العام "إنسا" لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" تراجع شعبية المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مستوى قياسي، إذ أن ما يقرب من نصف الألمان غير راضين عنه.

 

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن 49٪ من المستطلَعين غير راضين على عمل المستشار الذي يترأس الحكومة الألمانية منذ ديسمبر 2021، في حين أن 38٪ راضون عليه. 

 

ويرى الخبراء أن الألمان غاضبون بسبب نصيحة شولتس للمواطنين بالاقتصاد في استخدام الطاقة "لمحاربة روسيا".

 

ما أظهر الاستطلاع، الذي شمل 1002 شخص، أن أكثر من نصف المستجيبين غير راضين أيضا عن عمل الحكومة الفيدرالية، عند 55% مقابل 35% راضون.

 

وأظهر استطلاع آخر أن تصنيف الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) هو 25% ، في حين أن تصنيف كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU / CSU) هو 26%. وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 14 أبريل ، وشارك فيه 1402 من المواطنين. والخطأ الإحصائي لا يتجاوز 2.8 نقطة مئوية.

ازمة شعبية مستشار الاوكرانية الماني المستشار الألماني الالمان الالمانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بجوار فيلا عادل إمام

«أحمد عز جاب لى شنطة فلوس».. أبرز تصريحات نقيب الممثلين أشرف زكى

اليوم.. أولى جلسات محاكمة 53 متهما لاستيلائهم على 4 خطوط بترول

دول تعرض المساعدة على تونس لتجنب كارثة بيئية

بعد تحذير الأرصاد.. ما هى طريقة علاج التهاب الجيوب الأنفية فى الطقس الحار؟

طارق شوقى: إعلان تفاصيل اختبارات مرحلة الثانوية العامة الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفع الطوق الأمنى المفروض على الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية: القدس تسقط كل مؤامرات التهويد.. وتشكل فرصة للجميع

المغرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى