الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: زراعة أكثر من 40 ألف هكتار من الغابات فى أنحاء البلاد

غابات
غابات

قالت شركة مجموعة الغابات الصينية ، إنها ستسعى جاهدة لزراعة 604 آلاف مو (40267 هكتارا) من الأشجار في البلاد خلال عام 2022.

 

وقالت إن الشركة ستشجع التشجير على نطاق واسع وستقوم بأنشطة التشجير وفقا للظروف المحلية.

 

وباعتبارها الشركة الوحيدة المملوكة للدولة والمدارة مركزياً في مجال الغابات، حققت الشركة أرباحاً بلغت 1.28 مليار يوان (حوالي 200 مليون دولار أمريكي) في عام 2020، بزيادة 64.7 بالمائة عن العام الأسبق.

 

جدير بالذكر أن الصين زرعت 3.6 مليون هكتار من الغابات في عام 2021، بينما حولت 380800 هكتار من الأراضي الزراعية إلى غابات في نفس العام، كما اتخذت إجراءات موجهة لتحسين جودة الغابات واستعادة 933300 هكتار من الغابات المتدهورة في العام الماضي.

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وائل لطفي

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