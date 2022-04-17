الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الشمالية تطلق مقذوفين باتجاه بحر اليابان

مقذوقة كوريا الشمالية
مقذوقة كوريا الشمالية

أعلنت وكالة "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين باتجاه بحر اليابان.

وحسب الوكالة، فإن المقذوفات حلقت لمسافة 110 كيلومترات على ارتفاع 25 كيلومترا وبسرعة 4 ماخ.

و في سياق متصل ، اختبرت كوريا الشمالية نظام أسلحة جديدا بإشراف الزعيم كيم جونغ أون؛ يهدف إلى تعزيز كفاءة أسلحتها النووية التكتيكية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت مبكر الأحد.

وجاء في الوكالة الرسمية أن "السلاح التكتيكي الموجه من النوع الجديد" له "أهمية كبيرة في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية البعيدة المدى في الخطوط الأمامية وتعزيز كفاءة تشغيل الأسلحة النووية التكتيكية".

وأكدت الوكالة نجاح التجربة العسكرية دون أن تحدد موعد إجرائها.

وأضاف تقرير الوكالة أن كيم أعطى فريق البحث العسكري "تعليمات مهمة بشأن زيادة بناء القدرات الدفاعية والقوات القتالية النووية".

كوريا الشمالية اليابان الشمالية كوريا الشمالى تطلق إعلام

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