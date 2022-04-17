الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسة الفلسطينية: الحل الوحيد للصراع قيام دولة فلسطينية

نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الحل الوحيد للصراع مع إسرائيل هو قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها.

وقال أبو ردينة، في بيان له ردا على رؤية وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس للحل السياسي مع الفلسطينيين بـ"إقامة كيان لهم مع بقاء الهيمنة الأمنية الإسرائيلية" إن "أية أفكار سواء دولة ذات حدود مؤقتة أو كيان أو دولة منقوصة السيادة لن تنهي الصراع بل ستؤدي إلى مواجهات وحروب".

وأكد أن الثوابت الفلسطينية أساس أي حل أو تقدم على مسار الصراع، وأن الخطوط الحمراء الوطنية لا يمكن تجاوزها من قبل أية جهة كانت، وتحقيق السلام يتم فقط عبر احترام قرارات الشرعية الدولية والثوابت الفلسطينية.

وكان غانتس قال في حديث لموقع "والا" الإخباري الجمعة، إن الحل ينطوي على واقع يعيش فيه كيانان منفصلان إسرائيلي وفلسطيني مع الحفاظ على الهيمنة الأمنية الإسرائيلية في المنطقة برمتها.

وأضاف أن الكيانين سيكونان منفصلين سياسيا ولابد من التعاون الاقتصادي بينهما ويضمن هذا الحل التواصل الجغرافي للمناطق الفلسطينية، من خلال إنشاء بنى تحتية للمواصلات، مشيرا إلى صعوبة التوصل إلى سلام بالمعنى الواسع ولكنه يحاول إيجاد واقع أفضل للعيش بسلام وبهدوء.

 

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