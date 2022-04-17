زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه صيادين فلسطينيين شمال قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب صيادين فلسطينيين شمال قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن "الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بكثافة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر".

وأضافت أن هذا تزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي.

وعلى صعيد آخر، أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمواقف الدول التي عبرت عن إدانتها واستنكارها للعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين، والمعتكفين فيه، والتي حملت حكومة الاحتلال المسئولية عن نتائجه الخطيرة على ساحة الصراع وطالبتها بوقفه فورًا.

وأعربت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، السبت، عن استغرابها من مستوى البيانات الأخيرة التي صدرت عن بعض الخارجيات الأجنبية حول أحداث المسجد الأقصى، مستهجنة مستوى اللغة التي استعملت فيها كونها لم تصل لمستوى الحدث، خاصة في ضوء الانتهاكات البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال بحق الأماكن المقدسة، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن البيانات بمجملها، لم ترتق لمستوى الحدث والتوقعات، ولم تلامس الحقيقة أو تعكس ما حدث، وإنما اختبأت وراء كلام عام يدين مجهولًا ويطالب الجميع بالهدوء.

وأكدت الخارجية الفلسطينية على ضرورة تسمية الأمور بمسمياتها، والاعتراف أن إسرائيل تحتل أرض دولة فلسطين، وأن ما قامت به شرطة الاحتلال من أعمال فاشية، تجلت في طبيعة الاعتداءات على المواطنين والمصلين والمتواجدين في باحات الحرم القدسي الشريف.

وشددت الخارجية الفلسطينية على وجوب إدانة هذا العدوان من قبل الجميع، وليس التستر عليه بجمل عامة توفر الحماية لتلك التصرفات العنصرية، مشيرة إلى أن ما تم بالأمس يعتبر انتهاكًا إسرائيليًا لحرمة المكان المقدس، وللقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وللحق في العبادة، ولحرية التنقل والوصول لأماكنها، كذلك لحرمة شهر رمضان.