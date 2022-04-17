كيف يستعد طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى للامتحان التجريبى؟

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، الاستعداد جيدًا لخوض الامتحان التجريبي عبر أجهزة التابلت إلكترونيًا، المقرر انطلاقه غدًا الإثنين.

ويجب على الطلاب الاستعداد للاختبار بالآتي:

1- شحن التابلت.

2- تحديث البرامج والتطبيقات.

3- الدخول على منصة المدرسة school.

4- التأكد أن التابلت به إشعار ( تابلت طالب ) وليس ( تابلت معلم ).

5- تحميل منصة الامتحان الجديدة ( swift Assess )، من خلال الخطوات التالية:

- اضغط على الإعدادات.

- اضغط آخر اختيار.

- ثم اضغط تحديث.

- افتح النوكس واضغط أخر اختيار واضغط up date.

- وبعد انتهاء التحديث افتح النوكس واضغط أول اختيار، واضغط على كلمه install لتظهر لك منصة سوفيت.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الفلسفة والمنطق يوم الإثنين 18 من شهر أبريل، بينما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 19 أبريل، الصف الثاني الثانوي مادة رياضيات (علمي- أدبي).

ويوم الثلاثاء 26 من شهر أبريل يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء، ويوم الأربعاء 27 أبريل 2022 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي مواد الأحياء(علمي) ومادة الجغرافيا (أدبي).‏

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الامتحان يأتي في إطار تطوير المنظومة التعليمية وتدريب الطلاب على المنظومة الإلكترونية في الامتحانات، مشيرة إلى ضرورة مراعاة الآتي في الامتحانات التدريبية:

١- يتم عقد التدريب داخل المدرسة، ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

٢ - تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

٣- تبدأ الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم.

٤- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

٥- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

٦- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

٧- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

٨- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

٩- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).