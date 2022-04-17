«ميتافيرس» تحقق رغبة الخلود فى عالمها الإفتراضى الجديد

تعمل Somnium Space على تطوير طريقة للناس للتحدث مع أحبائهم حتى بعد وفاتهم، تحت عنوان الحياة الأبدية، وكل ما يتطلبه الأمر هو كميات هائلة من البيانات الشخصية.

واستلهم الرئيس التنفيذي ومؤسس Somnium Space أرثر سيشوف الفكرة بعد وفاة والده ليطلق عليها وضع "Live Forever" ، وهي ميزة قادمة في Somnium Space تتيح للأشخاص تخزين حركاتهم ومحادثاتهم كبيانات، ثم نسخها كصورة رمزية تتحرك، يتحدث، ويبدو مثلك تماما ويمكنه الاستمرار في القيام بذلك لفترة طويلة بعد وفاتك، مما يساعد الناس على التحدث إلى أحبائهم المتوفين متى شاءوا.

قال سيشوف: "حرفيا، إذا مت وجمعت هذه البيانات فيمكن للناس القدوم أو أطفالي ويمكنهم الدخول، و إجراء محادثة مع أفاتار الخاص بي، مع تحركاتي، وبصوتي، سوف تقابل الشخص، وربما في أول 10 دقائق أثناء التحدث إلى هذا الشخص، لن تعرف أنه في الواقع ذكاء اصطناعي، هذا هو الهدف".

اعتبر سيشوف، هذا النوع من الابتكارات المحتملة ما يجعل metaverse ساحة جديدة من الخبرة البشرية تستحق الاستثمار فيها، ويقول سيشوف "إنهم يعتقدون أن الأمر يتعلق ببيع NFTs والعلامات التجارية التي تبيع أشياءهم، لكن الأمر لا يتعلق بذلك، إنه أعمق".

وSomnium Space هو عالم افتراضي حيث يمكن للأفاتار امتلاك الأراضي وتبادل العناصر والتواصل الاجتماعي.

و علي صعيد آخر ، حضر أكثر من 3000 ضيف حفل زفاف بالهند الأول بتقنية ميتافيرس وهي تقنية الواقع الافتراضي، الذي استضافه المتزوجون حديثًا الذين أرادوا تجنب قيود فيروس كورونا المستجد في يومهم الكبير.

ميتافيرس عبارة عن نظام أساسي للواقع الافتراضي يستخدم الواقع المعزز، والصور الرمزية ثلاثية الأبعاد ومقاطع الفيديو للتفاعلات الاجتماعية.

تزوج دينيش إس بي 24 عاما وخطيبته جاناغاناندييني راماسوامي، 23 عاما، في حفل تقليدي في ولاية تاميل نادو الجنوبية، ولكن مع اقتصار عدد الضيوف على 100 شخص بسبب الوباء، قرروا عقد استقبالهم في العالم الافتراضي.

انضم غرباء أيضًا إلى الاحتفال الذي وُصف بأنه أول زواج ميتافيرسي في آسيا على الإطلاق، وبدأ في وقت متأخر واستمر قرابة ساعتين، حيث قاموا بإعداد ميتافيرس على شكل Hogwarts للاستقبال بمساعدة من شركة تقنية ناشئة تسمى TardiVerse.