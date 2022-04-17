دونالد ترامب: الناتو «نمر من ورق» يتراجع إلى الخلف

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حلف شمال الأطلسي "ناتو" واصفا إياه بأنه مجرد "نمر من ورق"، مؤكدا أنه سيتراجع مستقبلا.

ووجه ترامب انتقادات حادة للحلف خلال لقاء أجراه على قناة "فوكس نيوز"، في معرض رده على أسئلة المذيع المتعلقة بالأحداث في أوكرانيا

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وقال ترامب: "أعتقد أنه بعد 100 عام، سينظر الناس إلى الوراء، وسيقولون كيف تراجعنا إلى الخلف، وسيتراجع حلف الناتو أيضا، والذي وصفته في مناسبات كثيرة بالنمر من ورق".

وادعى أنه "أعاد بناء الناتو" وانتقد الدول الأعضاء مطولا لعدم إنفاقها بقدر ما تنفقه الولايات المتحدة على الحلف.

وعلى صعيد آخر، سلطت وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية، الضوء على طلب المدعي العام في نيويورك أمس من قاضٍ بالولاية، بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة ازدراء المحكمة لعدم تسليمه الوثائق التي طلبتها لتحقيقها المدني في الممارسات التجارية للرئيس الأمريكي السابق.

وكانت المدعية العامة «ليتيتيا جيمس» قالت في مذكرة للمحكمة، إن ترامب فشل في الالتزام بموافقته السابقة على الامتثال "الكامل" لمذكرة الاستدعاء الخاصة للحصول على الوثائق والمعلومات بحلول 31 مارس.

وطالبت جيمس تغريم ترامب 10الاف دولار في عن كل يوم تأخير حتى يمتثل.

وأكدت الوكالة أن تحقيق جيمس الذي استمر ثلاث سنوات وتحقيق جنائي موازٍ بقيادة المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براج، قد ركز على ما إذا كانت منظمة ترامب قد أخطأت في تقدير قيم ممتلكاتها العقارية للحصول على قروض مواتية وخصومات ضريبية.

وفي الأسبوع الماضي، قالت جيمس إن تحقيقها وجد أدلة مهمة تشير إلى أن البيانات المالية للشركة اعتمدت لأكثر من عقد على تقييمات مضللة للأصول وغيرها من التحريفات لتأمين المنافع الاقتصادية.

وأشارت الوكالة إلى أن ترامب نفى مرارًا ارتكاب أي مخالفات ولم يُتهم بارتكاب مخالفات جنائية، وقد وصف التحقيق بأنه «مطاردة الساحرات».

وتابعت أن هذا التطور يعد جزءًا من جرعة مضاعفة من الأخبار القانونية السيئة لترامب.