الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

طارق شوقى: إعلان تفاصيل اختبارات مرحلة الثانوية العامة الأسبوع المقبل

طارق شوقي
طارق شوقي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد الوزارة خلال الأسبوع الجاري مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن تفاصيل اختبارات مرحلة الثانوية العامة للصفوف الثلاثة.

وقال وزير التربية والتعليم عبر جروب "تعليمنا الجديد": "المؤتمر لتوضيح الضوابط الخاصة بامتحانات الطلاب المصريين بالخارج والمواعيد المُقررة لهم، كما ستُعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا آخر نهاية شهر رمضان المبارك؛ للإعلان عن تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم".

واستكمل: "اتمنى أن  يحصل أولياء الأمور ووسائل الإعلام على أي تفاصيل تتعلق بالوزارة من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات لأي شائعات أو أخبار مغلوطة يتم تداولها عبر السوشيال ميديا".

أصدرت المديريات التعليمية تنبيه هام علي  طلبة الصف  الثاني الثانوي، وذلك قبل انطلاق الامتحانات يوم الإثنين المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم في تعميم علي المديريات التعليمية: "ضرورة توصيل التابلت بالنت لتلقي التحديث الجديد، وتحميل تطبيق  منصة الاختبار الجديدة  Swift Assess".
وقدمت وزارو التربية والتعليم نصيحة للطلاب قائلة: من يجد مشكلة في التحديث وعدم تحميل تطبيق المنصة التواصل مع أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة لحل المشكلة.

في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية، وحرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب فقد تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول و الثاني الثانوي اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2022/4/18، طبقًا للجدول المرفق مع مراعاة الآتي :

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة، ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة  للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن  الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم  كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).

المقبل التعليم الفنى التكنولوجيا شهر رمضان المديريات التعليمية التربية والتعليم الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم السوشيال ميديا

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