كورونا فى أمريكا: 80.6 مليون إصابة و988 ألفا و575 مليون وفاة

استقر عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة دون تغيير كبير حتى الساعة 02.30 بتوقيت نيويورك مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس عند80.6 مليون إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد 988 ألفا و575 وفاة.



وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية عند أقل من 0.1% خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 9.16 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن الفترة نفسها من اليوم السابق.



وشهدت مقاطعة كولومبيا زيادة بنسبة 0.4% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الفترة من يوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 139 ألفا و.772 وسجلت جورجيا أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث توفي 47 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.