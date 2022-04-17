الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك.. القبض على مشتبه بهم فى قتل أسرة من 8 أفراد

المكسيك
المكسيك

اعتقلت أجهزة الأمن المكسيكية مجموعة يشتبه في ضلوعها بجريمة قتل أسرة مكونة من 8 أفراد في بلدية تولتيبيك في ولاية مكسيكو.

واحتجز مكتب المدعي العام في المكسيك المشتبه بهم في مذبحة تولتيبيك، أحدهم لديه مذكرتي توقيف، إحداها بتهمة القتل وهو على صلة بمنظمة إجرامية.

وتشتبه السلطات المكسيكية بأنهم جزء من عصابة متورطة في تهريب المخدرات والابتزاز في بلديات تولتيبيك وملكور أوكامبو وتولتيتلان، ومن المتوقع أن يتم توجيه تهم للمعتقلين في المستقبل القريب.

وتعتبر عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات مسؤولة إلى حد كبير عن العنف المتفشي في المكسيك، حيث تم تسجيل أكثر من 33.3 ألف جريمة قتل في المكسيك في 2021.

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وائل لطفي

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