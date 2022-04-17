الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الأمريكية: إصابة 10 أشخاص خلال إطلاق نار فى نورث كارولاينا

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية عن إصابة 10 أشخاص في إطلاق النار وقع في مركز تجاري في مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا، مشيرة إلى أنه تم توقيف 3 متهمين.

وقال قائد شرطة كولومبيا وليام هولبروك في مؤتمر صحفي إن عناصر الشرطة توجهوا إلى مكان الحادث فور إبلاغهم، وعملوا على إجلاء الموجودين هناك.

وأضاف أن أعمار المصابين تتراوح بين 15 و75 عاما.

ولفت إلى أن 8 من المصابين حالتهم حرجة، لكنها مستقرة، مضيفا: "المهم أنه ليس لدينا قتلى".

وتابع أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في الحادثة، مردفا قوله: "لا نعتقد أن هذا كان عشوائيا، نعتقد أن المسلحين يعرفون بعضهم البعض".

وأعلنت الشرطة منذ ساعات عن إصابة عدد من الأشخاص في مركز كولومبيانا التجاري في حادث إطلاق نار، دون أن تحدد عددهم.

ويقع مركز "كولومبيانا سنتر" التجاري على بعد حوالي 10 أميال من وسط مدينة كولومبيا.

شرطة امريكية الشرطة الأمريكية إصابة 10 أشخاص إطلاق نار الشرطة الأمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بجوار فيلا عادل إمام

ياسر جلال.. أن تصبح بؤرة النجومية وتحتفظ بأصلك الطيب

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

الاختيار 3 الحلقة 15.. التكفيرى أبو أيوب يبلغ جماعته بوسيلة جديدة للتواصل

الشرطة الأمريكية: إصابة 10 أشخاص خلال إطلاق نار فى نورث كارولاينا

جمال العدل: نتلقى دعمًا غير مسبوق من«المتحدة».. وإدارة الشركة محترفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفع الطوق الأمنى المفروض على الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية: القدس تسقط كل مؤامرات التهويد.. وتشكل فرصة للجميع

المغرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى