رئيسة الوزراء التونسية: حريصون على الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوى الإعاقة

أكدت رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، حرص الدولة على مزيد من الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على غرار خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية، لافتة إلى أهمية إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، من خلال تطوير الإجراءات والتشريعات لفائدتهم.



وشددت رئيسة الوزراء التونسية -خلال استقبالها بقصر الحكومة بالقصبة وفدًا عن المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة- على ضرورة ضمان الاندماج الكامل لهذه الفئة ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع عبر تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مجالات الإحاطة والرعاية والتشغيل، منوّهة بالدور المهم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في التعاون مع الهياكل العمومية لتوفير ظروف الحياة الكريمة لهذه الفئة.



من جانبه، قال رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يسري المزاتي، إن اللقاء مع رئيسة الوزراء التونسية كان إيجابيًا، وتناول عددًا من الموضوعات التي تهم هذه المنظمة إلى جانب مجموعة من التصورات الخاصة بتجاوز المشكلات التي تواجههم.



وأفاد رئيس المنظمة أنه تم الاتفاق على عقد مجلس وزاري لدراسة مختلف الإشكاليات التي تهم الأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة في مجالات التشغيل، والتربية، والنقل، وبطاقة الإعاقة والصحة المجانية، وتطوير المراكز المختصة، وتطبيق القوانين التي تهم هذه الفئة في عدد من المجالات.