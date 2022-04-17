الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة الوزراء التونسية: حريصون على الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوى الإعاقة

نجلاء بودن
نجلاء بودن

أكدت رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، حرص الدولة على مزيد من الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على غرار خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية، لافتة إلى أهمية إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، من خلال تطوير الإجراءات والتشريعات لفائدتهم.


وشددت رئيسة الوزراء التونسية -خلال استقبالها بقصر الحكومة بالقصبة وفدًا عن المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة- على ضرورة ضمان الاندماج الكامل لهذه الفئة ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع عبر تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مجالات الإحاطة والرعاية والتشغيل، منوّهة بالدور المهم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في التعاون مع الهياكل العمومية لتوفير ظروف الحياة الكريمة لهذه الفئة.


من جانبه، قال رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يسري المزاتي، إن اللقاء مع رئيسة الوزراء التونسية كان إيجابيًا، وتناول عددًا من الموضوعات التي تهم هذه المنظمة إلى جانب مجموعة من التصورات الخاصة بتجاوز المشكلات التي تواجههم.


وأفاد رئيس المنظمة أنه تم الاتفاق على عقد مجلس وزاري لدراسة مختلف الإشكاليات التي تهم الأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة في مجالات التشغيل، والتربية، والنقل، وبطاقة الإعاقة والصحة المجانية، وتطوير المراكز المختصة، وتطبيق القوانين التي تهم هذه الفئة في عدد من المجالات.

الحكومة ذوي الإعاقة الوطن المجتمع المدنى ذوى الاحتياجات الخاصة الاحتياجات الخاصة الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

طارق شوقى: إعلان تفاصيل اختبارات مرحلة الثانوية العامة الأسبوع المقبل

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بجوار فيلا عادل إمام

وقت الإمساك.. موعد أذان الفجر 16 رمضان 2022 – 1443

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

ياسر جلال.. أن تصبح بؤرة النجومية وتحتفظ بأصلك الطيب

آخر الحرافيش لـ«الدستور»: نجيب محفوظ كان أقلنا كلاما.. وكنت أعرف إعجابه بعمل من صوته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفع الطوق الأمنى المفروض على الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية: القدس تسقط كل مؤامرات التهويد.. وتشكل فرصة للجميع

المغرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى