جزيرة غمام الحلقة 15.. بطلان يذهب إلى خلدون ويستعد لإشعال الفتنة

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تتضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة 15 الكثير من التفاصيل الشيقة.

وتألقت الفنانة مي عز الدين فى دور «العايقة سندس»، وهي شخصية الغجرية التي تأتي إلى «جزيرة غمام»، لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب خاصة مع محاولاتها التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وأخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 15

وخلال الحلقة 15، ذهب البطلان "محمود البزاوي" إلى خلدون طارق لطفي يسأله: "مين إلا أواكم وعملكم قيمة ومكان، ليرد خلدون: "سيدي وسيد الناس كلها البطلان".

وقال البطلان: "آن الآوان تبقي انت وإلا معاك رهن إشارتي، ليرد خلدون: "خدامينك قبال أي حد حتي لو قبال سيدك العجمي، ليتابع البطلان: "تعملوا إلا أقولكم عليه كلكم رجاله وحريم تبقوا تحت طوعي وقت ما أقولكم هموا تهموا".

ليرد خلدون: "كلنا رهن يدك بس في حاجة لو طلبتها بعديها لازم تحصل، ليتابع البطلان :"متتشرطش عليا يا خلدون، ليرد قائلاً: "معاش ولا كان دا طلب صغير عرفات أول ما أعوز ملعوبة يكمل إلا أطلبه يحصل فيه يحصل، اشمعنا عرفات، هو إللي يهمني في الجزيرة دي كلها الباقي قش".

طاقم عمل جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.