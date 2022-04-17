عامل يقتل ربة منزل ويقطع جثتها بالساطور ويلقيها فى بئر فيلا بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية من كشف غموض واقعة اختفاء ربة منزل عجوز مقيمة بالقاهرة، أثناء تواجدها فى زيارة لفيلتها بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، حيث تبين من التحقيقات قيام عامل بقتلها بسبب الخلاف على مبلغ مالى وتقطيع جثتها بواسطة ساطور وألقى بها فى بئر الصرف الصحى داخل الفيلا لإخفاء جريمته.



تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، بورود بلاغ يفيد باختفاء ربة منزل أثناء تواجدها فى فيلتها بمنطقة برج العرب.



كشفت تحريات صباط مباحث القسم ان المجنى عليها مقيمة فى القاهرة وتمتلك فيلا تحت التشطيب بمنطقة برج العرب، كانت تجرى تجهيزها للأعمال الخيرية إلا أنها اختفت فى ظروف غامضة ولم يتمكن أهليتها للوصول إليها.



على الفور تم بتشكيل فريق بحث تحت اشراف اللواء محمد عبد الوهاب مدير مباحث الإسكندرية واللواء عمرو الشامى رئيس المباحث لكشف غموض الحادث.



وعلى الفور تم وضع خطة أشرف على تنفيذها العميد رمضان عبد الرحمن وكيل عام مباحث غرب الاسكندرية، ارتكزت على فحص المتردين على المجنى عليها أثناء تواجدها فى الفيلا، وتفريغ الكاميرات، وفحص جميع علاقات المجنى عليها.



وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب إلى أن هناك عاملا يدعى "ح" كان يقوم بإحراء أعمال تشطيبات داخل الفيلا.



وأكدت التحريات أن المشتبه فيه رصدته كاميرات المراقبة بمحيط الفيلا ودخوله إليها مرتين مستقلا مركبة "توك توك".



وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل المجنى عليها وقرر أنه قام بتقطيع جثتها بواسطة ساطور وألقى بها فى بئر الصرف الصحى داخل الفيلا.



وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه يوم ارتكاب الواقعة ذهب إلى المجنى عليها لمطالبتها بمبلغ 3 آلاف جنيه باقى حساب الأعمال التى أجراها داخل الفيلا، إلا أن المجنى عليها اختلفت معه على الحساب وحدثت بينهما مشادة فدفعها على الأرض، وهددته بإبلاغ الشرطة فقرر التخلص منها وخنقها وضرب رأسها بالارض حتى فارقت الحياة، ثم أحضر ساطورا وقام بتقطيع جثتها وألقى بها فى بئر الصرف الصحى لإخفاء جريمته، ثم أحضر "التوك توك" وسرق بعض المواد الغذائية التى كانت تعدها المجنى عليها لأعمال الخير فى شهر رمضان.

كما قام المتهم باصطحاب ضباط مباحث القسم المتهم إلى الفيلا، وأرشد عن مكان جثة المجنى عليها وتم انتشالها ونقلها لمشرحة الإسعاف، وأرشد المتهم عن مكان إخفاء المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.