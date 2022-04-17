«تعليم الوادى الجديد» يهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة بمسابقة القرأن

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن نجاح 7 من الطلبة والطالبات في حصاد مراكز متميزة جمهوريا بمسابقة القرآن الكريم لهذا العام والذى جرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام اللغة العربية بالمديرية.

وبعث الدكتور جمال خالص التهنئة والأمنيات الطيبة للطلاب الفائزين وهم: سمية صلاح محمد مدرسة أفطيمة الإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية، وعبدالرحمن محمود شوقى مدرسة الأمل بإدارة الخارجة التعليمية، وأميرة محمود خلف حسين مدرسة جورمشين ٧ بإدارة باريس التعليمية، وسلمى أسامة أنور مدرسة المعصرة الثانوية المشتركة بإدارة الداخلة التعليمية، وتسنيم على سيد محمد مدرسة المعصرة الثانوية بإدارة الداخلة التعليمية، ودعاء سمير عبد العزيز مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، وشمس السيد حسن طحاوي مدرسة بلاط الإعدادية بإدارة بلاط التعليمية.