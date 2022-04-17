«صيامنا واحد».. جيران مسلمون ومسيحيون يجتمعون على مائدة إفطار واحدة (فيديو)

على مائدة إفطار واحدة، اجتمع عدد من الجيران المسلمين والمسيحيين بمحافظة الإسكندرية، حيث أقاموا على سطح منزلهم حفل إفطار جماعي تشاركوا فيه إعداد الوجبات والعصائر الرمضانية، والطعام الصيامي الخاص بالأقباط، وتزيين المكان بقماش الخيامية والفوانيس وتمثال السيدة العذراء والبالونات والأغاني الرمضانية.

أجرت "الدستور" بثًا مباشرًا مع الأسر المسلمين والأقباط الذين تشاركوا اليوم بتواجد عدد كبير من الجيران الذين أعتادوا على هذا اليوم كل رمضان.

«صيامنا واحد»، بتلك العبارة بدأت رانيا نسيم أحد أهالي العقار الذي تتشارك مع جيرانها فرحة شهر رمضان والإفطار الجماعي كل عام، قائلة إن هذا العام يتزامن صيام المسلمين مع صيام الأقباط، وهو ما يجعلنا في أيام مباركة علينا جميعا، والجميع صائم لله، وهو فضل الله علينا أن نتشارك في الصيام.

وأضافت لـ«الدستور» أننا تربينا على المشاركة، ولذلك تم وضع تمثال السيدة العذراء بجانب الفوانيس وسبحة المسلمين، لنؤكد أننا دائمًا بجانب بعضنا البعض، وهو ما يظهر في الإفطار الجماعي الكل بجانب بعضه على طاولة واحدة في احتفال أسري يجمعنا.

وأضافت سحر جمعة، إحدى الجيران المشاركين، أنها تنتظر هذا اليوم كل عام، حيث يحرصون جميعا على إقامة الإفطار كل عام وتحضير الطعام مع بعضهم البعض، فضلا عن فرحة الأطفال بهذا اليوم وتعليق الزينة والفوانيس، مؤكدة أن تلك المحبة نابعة من القلب وهي محبة صادقة.

وأشارت مريم صبحي إلى أن الفرحة هي السائدة في هذا التجمع بين السيدات والرجال والأطفال، فالكل يحضر الطعام ويتبادله مع الجيران، مؤكدة أن المائدة يوضع عليها جميع أنواع الطعام من الصيامي الخاص بالأقباط، واللحوم والتمر والعصائر وغيرها والجميع يشعر بفرحة هذا التجمع.

وأوضحت زهرة عبد العظيم، أنها تشارك هي وجميع أفراد أسرتها، حيث ينتظر أبناؤها هذا اليوم منذ بداية شهر رمضان، ويتواجد الأطفال على السطوح لتزيينه وتجميله استعدادا لموعد الإفطار، ومع مدفع الإفطار تكون الأسر متواجدة مسلمين وأقباط على طاولة واحدة تتقاسم الطعام في بهجة وفرحة.

وأكدت نادية قطب أن ما يجمعنا مشاعر صادقة وحقيقية، ونعيش بها دائمًا مع بعضنا البعض، حيث نتشارك جميع المناسبات سويا وعلى رأسها إفطار شهر رمضان الذي ننتظره كل عام فضلا عن توزيع الفوانيس على الجيران الذي يتم كل عام.



الفيديو ..

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