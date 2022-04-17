الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صيامنا واحد».. جيران مسلمون ومسيحيون يجتمعون على مائدة إفطار واحدة (فيديو)

جيران مسلمين ومسيحيين
جيران مسلمين ومسيحيين يتشاركون إفطار رمضان

على مائدة إفطار واحدة، اجتمع عدد من الجيران المسلمين والمسيحيين بمحافظة الإسكندرية، حيث أقاموا على سطح منزلهم حفل إفطار جماعي تشاركوا فيه إعداد الوجبات والعصائر الرمضانية، والطعام الصيامي الخاص بالأقباط، وتزيين المكان بقماش الخيامية والفوانيس وتمثال السيدة العذراء والبالونات والأغاني الرمضانية.

received_398504502098398

أجرت "الدستور" بثًا مباشرًا مع الأسر المسلمين والأقباط الذين تشاركوا اليوم بتواجد عدد كبير من الجيران الذين أعتادوا على هذا اليوم كل رمضان.

received_349801733646314

«صيامنا واحد»، بتلك العبارة بدأت رانيا نسيم أحد أهالي العقار الذي تتشارك مع جيرانها فرحة شهر رمضان والإفطار الجماعي كل عام، قائلة إن هذا العام يتزامن صيام المسلمين مع صيام الأقباط، وهو ما يجعلنا في أيام مباركة علينا جميعا، والجميع صائم لله، وهو فضل الله علينا أن نتشارك في الصيام.

received_2862076934090399

وأضافت لـ«الدستور» أننا تربينا على المشاركة، ولذلك تم وضع تمثال السيدة العذراء بجانب الفوانيس وسبحة المسلمين، لنؤكد أننا دائمًا بجانب بعضنا البعض، وهو ما يظهر في الإفطار الجماعي الكل بجانب بعضه على طاولة واحدة في احتفال أسري يجمعنا.

received_526455609046929

وأضافت سحر جمعة، إحدى الجيران المشاركين، أنها تنتظر هذا اليوم كل عام، حيث يحرصون جميعا على إقامة الإفطار كل عام وتحضير الطعام مع بعضهم البعض، فضلا عن فرحة الأطفال بهذا اليوم وتعليق الزينة والفوانيس، مؤكدة أن تلك المحبة نابعة من القلب وهي محبة صادقة.

received_1343112269433349

وأشارت مريم صبحي إلى أن الفرحة هي السائدة في هذا التجمع بين السيدات والرجال والأطفال، فالكل يحضر الطعام ويتبادله مع الجيران، مؤكدة أن المائدة يوضع عليها جميع أنواع الطعام من الصيامي الخاص بالأقباط، واللحوم والتمر والعصائر وغيرها والجميع يشعر بفرحة هذا التجمع.

received_317810430459351

وأوضحت زهرة عبد العظيم، أنها تشارك هي وجميع أفراد أسرتها، حيث ينتظر أبناؤها هذا اليوم منذ بداية شهر رمضان، ويتواجد الأطفال على السطوح لتزيينه وتجميله استعدادا لموعد الإفطار، ومع مدفع الإفطار تكون الأسر متواجدة مسلمين وأقباط على طاولة واحدة تتقاسم الطعام في بهجة وفرحة.

received_738904960439927

 

received_4505270319575180

وأكدت نادية قطب أن ما يجمعنا مشاعر صادقة وحقيقية، ونعيش بها دائمًا مع بعضنا البعض، حيث نتشارك جميع المناسبات سويا وعلى رأسها إفطار شهر رمضان الذي ننتظره كل عام فضلا عن توزيع الفوانيس على الجيران الذي يتم كل عام.
 

received_2012584968945441

الفيديو ..

https://fb.watch/cqVVdgI5Xt/

 

الإسكندرية المسلمين والمسحيين إفطار جماعي صيامنا واحد فرحة شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

طارق شوقى: إعلان تفاصيل اختبارات مرحلة الثانوية العامة الأسبوع المقبل

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بجوار فيلا عادل إمام

وقت الإمساك.. موعد أذان الفجر 16 رمضان 2022 – 1443

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

ياسر جلال.. أن تصبح بؤرة النجومية وتحتفظ بأصلك الطيب

آخر الحرافيش لـ«الدستور»: نجيب محفوظ كان أقلنا كلاما.. وكنت أعرف إعجابه بعمل من صوته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفع الطوق الأمنى المفروض على الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية: القدس تسقط كل مؤامرات التهويد.. وتشكل فرصة للجميع

المغرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى