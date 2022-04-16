الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون

العائدون| الوصايا والموت.. كيف يمارس «داعش» الضغط النفسي على المنضمين له؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نوعًا من الضغط النفسي يمارسه تنظيم داعش الإرهابي على المنضمين له وكذلك المنشقين عنه، يحاول من خلاله فرض السيطرة الفكرية عليهم وتحريكهم على حسب إرادته والتي قد تصل إلى إقناعهم بالموت.

وأظهر ذلك في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل العائدون للنجوم أمير كرارة وأمينة خليل، وكيف يقنع التنظيم المنضمين له بالموت فدائه وإظهار مشاهد الغسل وغيره، ولم يكن ذلك هو الضغط النفسي الوحيد الذي يمارسه التنظيم.

بحسب وثائق نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن لدى التنظيم قواعد صارمة ومشددة فهناك ميثاق المدينة والحسبة كذلك وضع على المنضمين له ما يسمى بالشرطة الدينية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويجبر التنظيم وفق الوثائق المنضمين له بالإمضاء على أوراق للالتزام بالقوانين التي فرضها، والتي من بينها الطاعة وتنفيذ الأوامر بلا جدال والاستشهاد في سبيل داعش، وكذلك كتابة وصيتهم منذ اليوم الأول للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

أبرز المشاركين

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

العائدون مسلسل أمير كرارة أمينة خليل التنظيم داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

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