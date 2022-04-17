القوميون الأوكرانيون يحتجزون نحو 6 آلاف مواطن أجنبى كرهائن ودروع بشرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوميين الأوكرانيين يحتجزون أكثر من 6 آلاف مواطن أجنبي كرهائن ودروع بشرية.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بالوزارة، ميخائيل ميزينتسيف: "القوميون الأوكرانيون يواصلون احتجاز 6198 مواطنًا أجنبيًا من 9 دول كرهائن ودروع بشرية"، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكشف ميزينتسيف عن إجلاء ما مجموعه 139678 شخصًا من ماريوبول، بينهم 945 شخصا خلال اليوم الماضي، عبر ممر إنساني باتجاه الشرق دون مشاركة الجانب الأوكراني.