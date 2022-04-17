«عم وليم» أشهر مسحراتى مسيحى يتطوع لإيقاظ المسلمين لتناول السحور بسوهاج (فيديو)

قدم "الدستور" بث مباشر من محافظة سوهاج وبالتحديد من قرية المدمر التابعة لمجلس مدينة طما شمال محافظة سوهاج مع "عم وليم" 58 سنة كما يلقبه أهالي القرية والذي قرر بعد وفاة مسحراتي القرية وخلو القرية من وجود مسحراتي لمدة سنة أن يحل محله لبث روح التسامح والسعادة فى نفوس أبناء قريته بدون أى مقابل.

وانتقلت عدسة الدستور بعد الساعة الثانية عشر من منتصف الليل إلى شوارع القرية لتلتقي عم وليم وهو يوقظ النائمين من جيرانه وأهل قريته المسلمين ليتمكنوا من تناول السحور.

"العم ويليام" كما يطلق عليه أهالي المدمر رجل مسيحي في العقد السادس من العمر يرتدي جلباب بلدي وعمامة ممسكًا بيده طبلة وعصا صغيرة يدق بها مرددًا: "أصحى يا نايم .. رمضان كريم" لإيقاظ النائمين للسحور مستمرا في تنفي ذلك للسنة الثالثة على التوالي رافضًا الحصول على أي مقابل نظير العمل الذي يقوم به.



قرر ويليم ناشد صاحب ال٥٨ عام أن يكسر صمت شوارع قرية المدمر بالدق على طبلته لإيقاظ الصائمين من أجل تناول وجبة السحور في مبادرة منه لخلق أجواء رمضانية في بلده.



يبدأ العم ويليام جولته في الساعة الواحدة صباحًا في نشر البهجة بين أهالي قرية المدمر قائلًا: انني استيقظ من بعد الساعة الواحدة من النوم وأخد طبلتي عشان الناس تصحى خاصة إن عندنا في الصعيد مفيش مسحراتي والأطفال اللي طالعه بتسمع باسمه بس بيصحوا مخصوص عشان يشوفوني وأنا بدق على الطبلة وأنادي.



وأضاف العم ويليام ناشد أن المسلمين حبايبي ومتربين مع بعض منذ الصغر على الحلوة والمرة وأنا بفرح وبرتاح أما أصحيهم للسحور.

ورغم أن ويليام يعاني من حالة مادية صعبة إلا أنه يرفض بشدة أن يحصل من الأهالي على أى مقابل.

وكان "الدستور" قد بدأ فى إلقاء الضوء على النماذج الجميلة ببث مباشر لشاب مسيحي يقوم بتجهيز وتوزيع إفطار رمضان للصائمين ثم لقاء وليم ناشد المسحراتى المتطوع لأهالي بلدته في إطار نشر النماذج الطيبة وإلقاء الضوء عليها.

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