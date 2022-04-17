الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهم بسرقة الهواتف المحمولة في الزيتون

حبس
حبس

تواصل نيابة الزيتون الجزئية، السبت، تحقيقات النيابة مع المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في الشوارع، لاسيما السيدات، من خلال عملية الرصد والتتبع.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وقال إنه رصد وجود سيدة بمفردها متوقفة بسيارة في الزيتون فهاجمها بسلاح أبيض وسرقها.

وبدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعها صوت استغاثة إحدى السيدات وباستبيان الأمر تم التقابل مع إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم الحدائق "مصابة بجرح سطحى باليد".

 

وقررت بأنها حال توقفها بمحل البلاغ مستقلة السيارة ملكها فوجئت باقتحام أحد الأشخاص السيارة والتعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابتها المنوه عنها، واستولى منها على هاتفى محمول ومحاولته الاستيلاء على السيارة قيادتها إلا أنها استغاثت بالمواطنين ولاذ المتهم بالفرار .

على الفور قامت القوة الأمنية بتتبع خط سير هروب المتهم، وأمكن ضبطه بالاستعانة بما أدلت به المجنى عليها من أوصاف، وتبين أن المتهم أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعُثر بحوزته على سلاح أبيض "سكين" - هاتفى محمول "المستولى عليهما".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسؤال المجنى عليها اتهمته بسرقتها بالإكراه والتسبب فى إصابتها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 

الزيتون الهواتف المحمولة سرقة اعترافات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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