إلهام شاهين عن اختطاف طاقم «بطلوع الروح» في لبنان: «المحاسب معاه شنطة فلوس»

كشفت الفنانة إلهام شاهين، بطلة مسلسل بطلوع الروح، عن تفاصيل واقعة اختطاف طاقم عمل المسلسل في لبنان أثناء تصوير المشاهد هناك.

وقالت شاهين في تصريحات لـ"الدستور" إن طاقم عمل مسلسل “بطلوع الروح” بخير وكل المصريين بخير، وأن ما حدث هو اعتراض محاسب الشركة المنتجة لمعرفة الجناة أنه معه حقيبة الأموال ولم يصب أي من أفراد المسلسل بأذى.

وكان الصحفي محمد فارس قال إن أسرة مسلسل “بطلوع الروح” الذي تؤدي بطولته الفنانة إلهام شاهين، تعرضت للخطف أثناء تصوير أحد المشاهد في لبنان.

وكتب فارس تدوينة عبر حسابه الشخصي بـ"فيس بوك": “تعرض فريق مسلسل ‫بطلوع الروح‬ لعملية خطف في لبنان أثناء تصوير المسلسل والجيش اللبناني يتدخل لإنقاذهم”.