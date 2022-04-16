جزيرة غمام الحلقة 15| الحاج عجمي يتهم ابن البطلان بمقتل سندس ويستعد للزواج

يعتبر مسلسل جزيرة غمام من المسلسلات التي أثارت الجدل مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قصته المشوقة التي جذبت أنظار مشاهدي دراما رمضان.

شهدت الحلقة 15 من مسلسل جزيرة غمام، حوار بين الحاج عجمي والذي يجسد دوره النجم رياض الخولي وقدري البطلان والذي يقوم بدوره الفنان محمود البزاوي.

وخلال الحديث، كان يستشر الحاج عجمي البطلان في عريس بنته دره، نجاح ابن الضمراني، وفي الحوار اتهم عجمي ابن البطلان في مقتل سندس مرة أخري بعدما كشفت الخالة مليحة بعض التفاصيل.

كما تضمنت أحداث الحلقة مشهد للحاج عجمي، يجمع بينه وبين أحد نساء القرية مع ابنتها التي جاءت إليه من أجل الحصول مساعدة، وخلال الحديث تعجبه ابنة السيدة التي لم يخجل في طلب الزواج منها.

وكان المشاهدون لمسلسل جزيرة غمام، تفاعلوا مع حوار الحاج عجمي الشيخ عرفات والذي يجسده النجم أحمد أمين في الحلقة السابقة، حيث قال الحاج عجمي للشيخ عرفات: "هو عيب أن أفرح في السن ده" ليرد عليه الآخر: "العيبة أنك متفرحش، لو تقدر تفرح النهاردة قبل بكرة افرح، افرح ونور بنورة قلبك بالسعادة"، الأمر الذي أعجب الحاج عجمي الذي اتخذ الشيخ عرفات صديقًا مقربًا له.

طاقم عمل مسلسل جزيرة غمام:

مسلسل "جزيرة غمام" يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام:

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.