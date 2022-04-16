الاختيار 3 ملخص الحلقة 15| لقاء السيسي والشاطر.. وتسريب جديد لـ مرسي

شهدت الحلقة 15 من مسلسل الاختيار 3، تنوع في الأحداث السياسية التي تم عرضها فبدأت الحلقة بالعصيان المدني الذي نفذه عدد من المواطنين في عدة محافظات بدءًا من بورسعيد، اعتراضًا على سياسات المعزول محمد مرسي.

وانتقلت الأحداث لمهمة الأمن الوطني في تتبع الإرهابيين قبل تتفيذهم لأي عملية إرهابية في مصر، فعرضت الحلقة رصد رجال المخابرات الحربية تحركات للتكفيري أبو منير، وقاموا بتنفيذ مداهمة أسفرت عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية ولكن لم يكن بينهم أبومنير، ما تسبب في غضب ضابط المخابرات.

ومع استمرار زرع أجهزة الأمن المصرية جواسيس داخل صفوف الجماعات الإرهابية تناولت الحلقة قيام ضابط المخابرات الحربية "مصطفى" الذي يقوم بدوره النجم أحمد السقا بمقابلة "إسراء" زوجة أحد الإرهابين الذي تم قتلهم وتناولت لزرعها داخل الجماعة الإرهابية بعد تدريبها.

«السيسي والشاطر وحجازي»

وتناولت الحلقة لقاء جديد جمع وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي مع خيرت الشاطر، واللواء محمود حجازي مدير المخابرات الحربية، بعد محاولة الشاطر الاجتماع بحجازي على انفراد، حيث فؤجي عندما دخل مكتب اللواء محمود حجازي بوجود السيسي.

وبعد انتهاء اللقاء وجه السيسي الحديث لحجازي قائلًا: «فاكرينا تلامذة».

وتناول المسلسل تسريبا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع وهو يتحدث عن القيادي بحركة 6 أبريل أحمد ماهر، وجبهة الإنقاذ الوطني مع قرب الانتخابات البرلمانية، وجاء النص كالتالي:

نص ترسيب مرسي

مرسي: «المسألة لا تتجاوز 500 - 600 ألف مش أكتر من كده.. الأولتراس مزود عدد المشاركة و6 أبريل لما يجمعوا أنفسهم، أحمد ماهر يوم الجمعة لما الإخوان اتكاثروا على الساعة 6 بعد الساعة 4 دي جه يقول ياجماعة الواد رجع في كلامه.. بعد ما كان عمال يقول.. الأخ سامعه بوداني بيقوله دي فرصتنا».

المرشد: نكسر الإخوان

مرسي: أحمد ماهر اللي عمال يعمل كدة

المرشد: بيوشوشوا لبعض والله، قاله دي فرصتنا نكسر الإخوان.

مرسي: لما بدأ الناس تيجي العيال فاضية بتاخد فلوس أمال بياكلوا منين دول.

المرشد: لأ وبقالهم وضعية والناس كلها بتتكلم عليهم

مرسي: وبعدين يعمل كده دلوقتي وهتلاقيه الساعة 10 طالع في الفضائيات وعمال يوزع الاتهامات والتوجيهات المسألة دي عايزة تتلم.