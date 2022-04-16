تفاصيل خطة وزارة الأوقاف لإحياء العشر الأواخر من رمضان

وضعت وزارة الأوقاف خطتها لأحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وحددت موضوع خطبة الجمعة القادمة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 تحت عنوان : "العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المعاصر"، موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك وستكون تحت عنوان : الرابعة : "حسن الخاتمة".

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة، نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، مشددًا على ضرورة متابعة عدم وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد، والالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة، وعدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر.

ولفتت إلى أن من أراد التهجد فعليه به في بيته، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم ، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأكدت أن صلاة العيد ستُقام بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات، لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في تدافع المصلين على الساحات، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

جاءت ضوابط صلاة العيد كالآتي:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد

4. اصطحاب المصلى الشخصي

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي

6. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق

7 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق

8. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة

9. لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد

10. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال