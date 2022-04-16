السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سوتس بالعربي الحلقة 15.. أحمد داود أمام اختبار صعب

احمد داوود
احمد داوود

انكشف المحامي آدم منصور (أحمد داود) أمام فريدة (صبا مبارك) في أحداث الحلقة 15 من مسلسل سوتس بالعربي، حيث علمت حقيقة كونه ليس محاميًا وغير متخرج من كلية الحقوق، لتطلب من زين ثابت (آسر ياسين) طرده، إلا أن زين نجح في إقناع فريدة بمنح آدم فرصة لإثبات جدارته في عالم المحاماة عبر اختبار في مواد القانون، لتطلب فريدة مقابلة آدم، وتسأله كيف أقنع زين ثابت بالموافقة على ضمه للمكتب.

وفي الوقت نفسه خسر آدم حبيبته شيرين (يارا عزمي) لأنها أصبحت لا تثق فيه بعد قصته مع ليلى (تارا عماد)، كما تشاجر مع صديقه مروان (عصام عمر) بسبب أنه ضرّه في عمله، وأخيرًا سمع آدم الرسالة الصوتية التي أرسلتها ليلى، ليصبح عالقًا في علاقته بها.

وتمكن آدم من حل قضية عالقة بين دار نشر وموظفة سابقة بها، بعد أن اتهمت الموظفة الدار بسرقة روايتها ووضع اسم كاتب آخر عليها، حيث لجأ إلى إثبات أن فكرة روايتها تم تناولها في كتب سابقة، وأقنعها بالتنازل عن القضية مقابل الحصول على تعويض مادي واعتذار من مديرة دار النشر.

ويعرض مسلسل "Suits بالعربي" على قناة CBC– الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما– الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحا وعلى قناة OSN يا هلا– الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى– الساعة 10 مساءً وعلى منصتي ”Watch It" و“OSN+".

ويشارك أحمد داود وآسر ياسين بطولة مسلسل Suits بالعربي النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقعIMDb.

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