«صواني الخير».. مبادرة شبابية لإطعام الأسر الفقيرة في رمضان

يحرص الشباب عادة على أفعال الخير خلال شهر رمضان المبارك، ومن ذلك إعداد الكراتين بسلع غذائية وتوزيعها على الأسر الفقيرة.

لكن مجموعة من الشباب قررت أن تُسعِد المحتاجين بصورة مختلفة، وذلك من خلال إعداد «صواني الخير» وتوزيعها قبل أذان المغرب مباشرة.

صواني الخير

تقول نورهان محمود، إحدى المتطوعات في المبادرة: «رغبنا في تجديد الخير المقدم فبجانب وجبة الإفطار التي تكفي فرد واحد استحدثنا صواني البهجة».

وتضيف: «صواني الخير صنعت فارقاً في نفس تلك الأسر البسيطة فهي تكفي من ٤ إلى ٥ أفراد وتتكون من قائمة طعام متنوعة يومياً منها البروتين الحيواني سواء الدجاج المشوي أو الكفتة المشوية بجانب مجموعة من المحاشي أو الأرز والسلطات وحلوى رمضان، وأيضا الشوربات الساخنة».

ويقول أحمد صابر، أحد المتطوعين: «الصواني الخيرية تشعر الأسر وكأنها طلبت وجبات من أحد المطاعم الشهيرة. رمضان هذا العام هو الأول الذي ننظم فيه هذه المبادرة التي لاقت استحسان الناس لذا سنكررها في الأعوام القادمة».

ويستهدف مطبخ مبادرة «عون» مناطق العوايد وضواحيها، أبيس، وعدد من الأسر في منطقة العامرية.