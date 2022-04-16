السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ثقافة الأقصر تشارك بمشروع تنمية الأسرة المصرية بقرى «حياة كريمة»

جانب من فعاليات قصور
جانب من فعاليات قصور الثقافة

أقام فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى فعاليات اليوم الثالث بوحدة شئون قرية أرمنت الحيط التابعة لمركز أرمنت محافظة الأقصر بحضور أعضاء المجلس القومي للمرأة بالأقصر، والمهندسة أمانى مدني منسق مشروع تنمية الأسرة بالأقصر، وحضور لفيف من القيادات الشعبية بمركز أرمنت.

بدأت فعاليات البرنامج بتلاوة القرآن الكريم للشيخ محمود عبد الحكيم، أعقبها كلمة أمانى مدني عضو المجلس القومي للمرأة بالأقصر، ثم أعد عرض مسرح العرائس الأراجوز، بجانب ورشة الحكي عن "الزواج المبكر"، ويتحدث العرض على أن رجل يقدم على زواج ابنته الطفلة ويصر على ذلك ورفض أبناءه ويتقدم لخطبة البنت أحد الرجال الذى يريد استغلال الموقف لنفسه ليتحول المشهد لفصل كوميدي وهنا نريد تقديم رسالة وهي مخاطر الزواج المبكر وكل هذا يدور فى إطار شبه ارتجالى، ويشارك في بطولته "أحمد حلمي، عز الدين جمال، مصطفى محمد، إبراهيم محمد، شيماء أحمد، إخراج وتمثيل المخرج المسرحي محمود النجار.

يأتى ذلك برعاية دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والمجلس القومى للمرأة ضمن "مشروع تنمية الأسرة المصرية"، الذى تنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى.

وفى الختام قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف شبيب العديد من الأغاني المتنوعة منها "مرحب شهر الصوم، القلب يعشق، عليك صلاة الله وسلامه، لجل النبي غناء فردي سيد موسى، أغنية أما براوا غناء محمد هاشم"، وتفاعل الجمهور مع العرض الفني، وعلي هامش الاحتفال نفذت ورشة فنية للفنانة شيماء مرجان، والفنانة نفيسة عبد الرحيم أخصائي الفنون التشكيلية بالفرع.

تم إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

إقليم جنوب الصعيد الثقافى وحدة شئون قرية أرمنت فرع ثقافة الأقصر المجلس القومي للمرأة محافظة الأقصر مشروع تنمية الأسرة

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وائل لطفي

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