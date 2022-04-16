دعاء تراويح نصف رمضان 2022.. اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين

تزامنا مع شهر رمضان الكريم، يبحث العديد من المواطنين عن دعاء تراويح نصف رمضان 2022، حيث يبحث العديد عبر محرك البحث "جوجل" عن أفضل الأدعية المستحابة الدعاء وخصوصا في ليلة النصف من رمضان 2022.

دعاء تراويح نصف رمضان 2022

يتقرب العباد من ربهم مقبلين على الصلاة بالمساجد، متقربين من الله ملحين في الدعاء، حتى تتحقق أحلامهم، ويستغلون تلك الأيام الطيبة المليء بالمغفرة والرحمة والعتق من النار.

الأدعية المستحابة في تراويح نصف رمضان 2022

لذا نرصد في التقرير التالي أفضل الأدعية المستحابة في تراويح نصف رمضان 2022.

"انتصف الشهر في ليلة النصف من رمضان، اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين وأجمع لنا صلاح الدنيا والدين، يا رب اذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم والضيق واطرد من نفوسنا القلق".

اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال.

"اللهم اكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي واصلح حالي، وبيض وجهي واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي واجعل لي فيما أحب نصيب".

"اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد".

"اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ".

" يارب اجعل رمضان هذا العام فاتحة خير علي وعلى الأمة الإسلامية، وصل الله وسلم وبارك علي سيدنا محمد".

"اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ".



" يا صاحب كل وحيد، ويا كاشف ضر أيوب، ويا سامع صوت يونس المكروب، وفالق البحر لموسى وبني إسرائيل، ومنجي موسى ومن معه أجمعين، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تيسر لي في هذا الشهر العظيم الذي تعتق فيه الرقاب، وتغفر فيه الذنوب".

"اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت".



" يا غياثي عند كربتي، ويا صاحبي عند شدتي، ويا عصمة الخائف المستجير، يا رازق البائس الفقير، يا مغيث المقهور الضرير، يا مطلق المكبل الأسير، ومخلص المسجون المكروب، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وتجعل لي من جميع اموري فرجا ومخرجا، ويسرا عاجلا، يا أرحم الراحمين يا الله".



"رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار"ِ.